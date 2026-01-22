Sube un 5% el número de viviendas okupadas en venta en Cantabria en un trimestre y un 37% en Santander, según idealista

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de viviendas okupadas a la venta en Cantabria en el portal idealista ha crecido un 5,3% en tres meses, del tercer al cuarto trimestre de 2025, hasta las 138, según un estudio publicado por idealista basado en los inmuebles publicados en su plataforma.

El incremento de Cantabria, de siete inmuebles en términos absolutos, es superior al medio nacional del 4,6%.

Sin embargo, el porcentaje de viviendas okupadas sobre el total en venta, del 1,5% en la comunidad, es inferior al conjunto del Estado, donde se sitúa en el 3%.

Por su parte, Santander es la quinta capital de provincia donde más ha aumentado el número de viviendas okupadas en venta en términos trimestrales, un 37%, al pasar de 27 a 37, de modo que la proporción de éstas sobre el total en venta se sitúa en el 2,2%.