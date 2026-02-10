La subida salarial en convenio se sitúa en el 3,22% en enero en Cantabria, por encima del IPC

Archivo - Obreros junto a grúas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los salarios pactados en convenio subieron de media en Cantabria un 3,22 por ciento en enero, más que en el conjunto del país (+2,87%) y también por encima del IPC del primer mes del año, cuya tasa interanual se situó en el 2,4%, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme este viernes el dato definitivo.

Según la estadística de negociación colectiva que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el primer mes del año se han registrado un total de 52 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, que afectan a 74.271 trabajadores.

De ellos, 33 son convenios de empresa, con 4.011 trabajadores afectados, y una subida salarial media pactada del 2,14%.

Además, hay 18 convenios de sector, que implica a 69.910 trabajadores con una subida salarial media pactada del 3,28%, y uno de grupo de empresa, que afecta a 350, con un incremento del 3%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,87% en enero, por debajo de la subida del 3,53% registrada en diciembre de 2025, pero cuatro décimas por encima del IPC del primer mes del año.

Con el aumento salarial medio del 2,87% registrado en enero se produce el primer ascenso por debajo del 3% tras 17 meses consecutivos de incrementos por encima de este porcentaje.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Para el nuevo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.

Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%. De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación.

La mayor parte de los convenios registrados en enero en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2026.

En concreto, en el primer mes del año se han registrado un total de 1.948 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los que sólo 5 se han firmado este enero, con una subida salarial media del 3,2%, muy por encima de la inflación adelantada de enero. El resto de convenios, 1.943, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio del 2,86%.

En total, los 1.948 convenios registrados al arranque del año daban amparo a 6,31 millones de trabajadores.

Según la estadística de Trabajo, la mayor parte de los convenios registrados en enero no cuentan con cláusula de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, de los 1.948 convenios contabilizados, sólo el 29,67% (578 convenios) contaban con una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 372 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Los convenios que recogen cláusula de revisión afectan a más de 2,8 millones de trabajadores de los más de 6,3 millones amparados por los convenios registrados en enero, el equivalente al 44,75% del total, tasa superior a la existente al cierre de 2025 (32,9%).

Así, más de la mitad de los trabajadores carecen de cláusulas de salvaguarda en sus convenios colectivos. No obstante, la cifra de trabajadores protegidos con este instrumento sigue siendo mayor en más de 23 puntos a la contabilizada en diciembre de 2023 (21,08%).

Del total de convenios registrados hasta enero, 1.451 eran de empresa, con efectos sobre 345.547 trabajadores y una subida salarial media del 2,48%, mientras que 454 eran convenios sectoriales y daban cobertura a más de 5,8 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 2,9%.

La jornada media pactada en convenio se situó en enero en 1.737,97 horas anuales por trabajador (1.705,98 horas en los convenios de empresa y 1.751,04 en los convenios de ámbito superior).

En promedio semanal, esta jornada de 1.737,97 horas anuales equivale a 38,05 horas, frente a las 37,5 horas semanales de jornada máxima legal (1.712 horas anuales) contempladas en el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada que decayó tras prosperar las enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Junts el año pasado.

A la luz de los datos de enero, la jornada media en los convenios de empresa se sitúa en el entorno de las 37,37, ligeramente por debajo del objetivo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos de bajar la jornada hasta las 37,5 horas. En los convenios sectoriales, la distancia es mayor, pues la jornada media semanal es de 38,35 horas.

La estadística de Trabajo revela además que en enero se registraron 51 inaplicaciones de convenios, por encima de las 49 del mismo mes de 2025 (+4,08%)

Estos 'descuelgues' afectaron a un total de 2.920 trabajadores, frente a los 2.054 afectados en enero de 2025, lo que supone un aumento del 42,16%. El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.