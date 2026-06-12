Sorprendido en Asturias un mariscador furtivo cántabro con más de 18 kilogramos de percebes

Medio de transporte que habría usado el detenido - GUARDIA CIVIL

OVIEDO/SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha investigado a un vecino de la localidad cántabra de Ajo, de 33 años, como presunto autor de marisqueo ilegal en Llanes.

Los hechos se produjeron el 31 de mayo, cuando, sobre las 10.00 horas, una patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de Panes que prestaba servicio en la costa oriental vio a tres jóvenes que iban en una tabla de padel surf, provistos de remos, al islote Castro de Ballota, en Llanes.

Los agentes vieron que uno de ellos comenzó a coger percebes cuando actualmente hay veda total para la extracción de este marisco.

A las 12.15 horas, cuando los jóvenes llegaron a tierra por la playa de Ballota, fueron interceptados e identificados, resultando que los tres eran vecinos de Cantabria. Uno de ellos llevaba una bolsa con 18,480 kilos de percebes y dijo que había sido él quien los había recogido. Además, se verificó que carecía de licencia profesional de mariscador.

Los guardias incautaron el marisco, que llevaron a una residencia de ancianos de Llanes, y citaron al joven para la toma de declaración en calidad de investigado por un delito de marisqueo ilegal, teniendo en cuenta que, además de ser época de veda para su recogida, la cantidad incautada supera tres veces el cupo legal de recogida por pescador y día, que es de 6 kilogramos.