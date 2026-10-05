El Sueldazo de la ONCE reparte 200.000 euros en Miengo

Sueldazo Fin de Semana de la ONCE - ONCE

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE ha repartido en el sorteo del domingo 200.000 euros en Miengo a través de diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Joaquin Carlos Cobo, vendedor de la ONCE en Cantabria desde hace 20 años, es quien ha vendido estos diez cupones en su punto de venta situado en este municipio.

El Sueldazo Fin de Semana de la ONCE reparte un premio principal de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie ganadora; 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado, y 495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras.

Además, hay premios adicionales de 2.000 euros al mes durante 10 años para otros cuatro cupones que acierten las cifras correspondientes.

El sorteo se celebra cada sábado y domingo y los resultados se pueden consultar en la web oficial de JuegosONCE.