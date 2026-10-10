El sur de Cantabria amanece con 5 grados

Río Ebro a su paso por Reinosa en la Calle Mayor.-ARCHIVO - EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria ha amanecido este sábado con temperaturas que han rondado los 5 grados centígrados, como es el caso de Reinosa, donde el mercurio de los termómetros ha registrado 5,1ºC cerca de las 5.30 de la mañana.

Así, la capital campurriana ha marcado la mínima regional, seguida de Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, donde la temperatura a esa misma hora ha sido de 5,3ºC.

A nivel autonómico, tampoco ha superado la barrera de los 6 grados Cubillo de Ebro, en Valderredible, que se ha quedado a 5,7ºC. Sí lo ha hecho otra localidad de este mismo municipio, Polientes, que a las 8.30 horas ha anotado los 6,2. En el conjunto del país, Cap de Vaquèira, en Lérida, lidera las mínimas con 0,1ºC.

Por su parte, el centro de Cantabria no ha registrado valores por encima de los 10 grados, como Villacarriedo que se ha despertado con 8,6.

Por contra, el litoral casi roza los 15, como Castro Urdiales, donde a las 7.00 de la mañana han contado con 14,4ºC y el aeropuerto Seve Ballesteros con 13,6ºC.

La máxima regional la ha anotado Santander con 15ºC a la medianoche y la nacional Maspalomas (Las Palmas de Gran Canarias) con 24,1ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.