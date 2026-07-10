Susinos destaca la importancia de las ayudas Leader para modernizar servicios y favorecer el relevo generacional

Susinos destaca en Ampuero la importancia de las ayudas Leader para modernizar servicios esenciales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha destacado este viernes la importancia de las ayudas del programa Leader para modernizar servicios esenciales y favorecer el relevo generacional en el medio rural.

La consejera ha visitado la Farmacia Avendaño Pescador de Ampuero, un establecimiento centenario que ha llevado a cabo un proyecto de modernización integral gracias a estas subvenciones gestionadas a través del Grupo de Acción Local Asón Agüera Trasmiera, y que ha contado con una ayuda de 53.892 euros.

Durante la visita, la consejera ha conocido de primera mano las actuaciones desarrolladas en este histórico negocio familiar, fundado en el año 1900 y convertido desde entonces en un referente para los vecinos de Ampuero y de municipios limítrofes.

En un comunicado, Susinos ha asegurado que esta reforma constituye "un magnífico ejemplo de cómo las ayudas Leader contribuyen a mantener vivos servicios esenciales en nuestros municipios rurales, favoreciendo al mismo tiempo la modernización del tejido económico local y la conservación de su patrimonio".

Asimismo, ha señalado que la actuación representa "a la perfección" el valor del relevo generacional en el medio rural, con una joven profesional que ha apostado por continuar una tradición familiar centenaria, adaptándola a las necesidades del siglo XXI y generando oportunidades de empleo y actividad económica en su municipio.

Por otro lado, la titular de Desarrollo Rural ha elogiado el carácter "ejemplarizante" de la iniciativa, ya que este proyecto "demuestra que es posible emprender en el medio rural, consolidar negocios históricos y contribuir a fijar población mediante actividades que prestan un servicio fundamental a la ciudadanía".

Finalmente, Susinos ha agradecido el compromiso de Adriana Avendaño Pescador con Ampuero y con la continuidad de un establecimiento "que forma parte de la historia y la identidad comercial del municipio".