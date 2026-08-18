Suspendida temporalmente la concesión del parking de Pombo, cerrado desde mayo y a la espera de rehabilitación

Archivo - Aparcamiento de Pombo cerrado - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha suspendido temporalmente la concesión que tiene la empresa Empark de explotación del aparcamiento subterráneo de Pombo, cerrado desde el pasado mayo por grietas y daños estructurales y a la espera de que se acometa su rehabilitación, sin conocerse por ahora ni el alcance exacto de la actuación a realizar ni los plazos para que pueda reabrirse.

Así lo ha confirmado este martes la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en declaraciones a los medios de comunicación tras haberlo adelantado El Diario Montañés.

La regidora ha explicado que paralizar la concesión temporalmente es "lo normal" para evitar que siga corriendo el periodo de concesión que tenía esta empresa para explotar el parking dado que éste "va a estar un tiempo cerrado" y, por tanto, no va a poder explotarlo. "Es como se hace siempre", ha apostillado.

"No podemos estar restándole meses que le hemos autorizado a gestionarlo si no lo puede gestionar porque está cerrado", ha añadido.

Cuestionada sobre el tiempo en que estará suspendida la concesión, ha afirmado que es algo que se abordará cuando se tenga el proyecto de obra, que será el que determinará el alcance de la actuación y los plazos (las primeras estimaciones dadas a conocer en julio apuntan a que, al menos, y en el "escenario más favorable", podrían prolongarse hasta la primavera, aunque podrían extenderse durante aproximadamente un año y medio).

"El siguiente paso es conocer qué es lo que tiene el parking y cómo se debe de abordar ese arreglo", ha indicado la alcaldesa, que ha explicado que "en la primera semana de septiembre" se citará, de nuevo, a los residentes para darles cuenta de la información disponible.

Además, Igual ha explicado que el Ayuntamiento tratará de que, para que las obras puedan acometerse "cuanto antes" y de la forma "lo más ágil posible", sea el propio concesionario el que las ejecute y, de esta forma, el Ayuntamiento no tenga que ser el que elabore el proyecto e inicie el proceso de licitación.

Por ahora, la alcaldesa ha señalado que la "certeza" que hay es que habrá que levantar la Plaza de Pombo --también cerrada desde mayo como el parking-- para ejecutar los trabajos.

En este sentido, y también a preguntas de los periodistas, ha descartado compensar a los negocios que se sitúan en los aledaños de la Plaza de Pombo porque "no se les ha afectado" y tienen el mismo espacio "que tenían antes".

"No tienen la visibilidad a una plaza, pero es que esa plaza no la tenían como explotación de su negocio", ha aseverado Igual, que no quiere "generar expectativas que no van a ser correspondidas".

"REPENSAR" EL PROYECTO DEL SUBTERRÁNEO DE JOAQUÍN COSTA

Por otra parte, y cuestionada también por los medios de comunicación, la alcaldesa ha reconocido que habrá que "repensar" el proyecto para crear un aparcamiento subterráneo en la calle Joaquín Costa, en El Sardinero, después de que, por dos veces, ninguna empresa se haya presentado al proceso abierto para la elaboración del estudio de alternativas y viabilidad de esta dotación.

"Quedó por dos veces desierto, con lo cual la solución técnica es complicada y lo que tendremos que ver es si hay alguna otra alternativa o si hay que desistir del lugar por las complicaciones que pueda tener. Pero ya lo licitamos y la iniciativa privada no tuvo interés en dos ocasiones", ha señalado.

Igual considera que, a la vista de ello, "lo hay que hacer es repensar" la actuación o ver si se puede "introducir alguna modificación". "No voy a ir tres veces a lo mismo", ha zanjado.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones tras asistir junto al consejero de Fomento, Roberto Media, al inicio de las obras de renovación de la zona oeste del Sardinero.