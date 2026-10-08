Susto por un llamativo incendio en un edificio de Leopoldo Pardo, ya extinguido y sin heridos

Incendio en un edificio de Leopoldo Pardo de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio en el edificio de la calle Leopoldo Pardo de Santander, en la zona de Castilla-Hermida, que se ha declarado poco antes de las 9.00 horas --al parecer, al prenderse un coche eléctrico que se encontraba cargando en un garaje que se encuentra en los bajos-- ya se encuentra extinguido.

En el suceso no ha habido heridos, según ha confirmado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, aunque uno de los vecinos del edificio afectado --un hombre mayor en silla de ruedas-- ha sido trasladado al hospital.

El incendio se ha producido sobre las 8.40 horas en un garaje que utiliza el servicio de alquiler de vehículos Guppy para cargarlos y que se encuentra en un edificio de cinco pisos con diez viviendas (dos por planta). El local se ubica entre los portales 7 y 9 de esta calle.

Aunque en un primer momento se pidió a los vecinos permanecer confinados en sus casas, posteriormente fueron desalojados.

Tampoco han podido entrar con normalidad los alumnos del colegio Arce Bodega, cuyo patio da al inmueble afectado. Y es que, por seguridad, no pudieron acceder al centro, según explicó en los primeros momentos la Policía Local a Europa Press.

Ha sido un incendio llamativo ya que ha provocado gran cantidad de humo negro intenso y visible a bastante distancia, que ha generado un importante susto en la zona y que ha congregado a multitud de vecinos, que han seguido las labores de extinción, que se han prolongado casi dos horas.

Al lugar, los Bomberos de Santander han desplazado tres autotanques y un vehículo ligero con material. Aunque el incendio ya se encuentra extinguido, efectivos de este Cuerpo siguen en el lugar refrescando el garaje afectado y realizando labores de ventilación.

A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa, la alcaldesa apenas ha ofrecido detalles de lo ocurrido a falta aún de un informe de Bomberos. Sí informó "que no hay heridos".

Además, ha explicado que se invitó a los desalojados a entrar en el centro cívico Tabacalera, que tiene uno de los accesos a escasos metros del edificio, donde se han congregado en torno a una docena de ellos.

Vecinos del edificio han explicado a Europa Press que ha sido el olor a goma lo que les ha alertado de que algo estaba pasando poco antes de las 9.00 horas.

Han relatado que cuando se han asomado al exterior desde sus casas han visto el humo y cómo las llamas llegaban al segundo piso. Inicialmente, han explicado que se les pidió quedarse encerrados en sus casas pero finalmente se les instó a salir.

Además, han asegurado que llevaban tiempo temiendo que se produjera algo como lo que ha ocurrido por la existencia de este negocio que carga vehículos eléctricos.