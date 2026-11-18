Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Tabacalera acoge hoy, a las 19.00 horas, un concierto de Paolo Latrónica con motivo de la celebración, el próximo miércoles 25, del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Bajo el lema 'Voces contra la violencia de género', este concierto será el último de su gira europea y se concibe como un espacio de encuentro donde el artista compartirá escenario con algunas de las voces femeninas más representativas e importantes de Cantabria, ha indicado el Ayuntamiento de Santander.

El proyecto nace de la premisa de que la violencia de género no es un "problema de mujeres", sino "una fractura estructural de nuestra sociedad que interpela de manera directa y urgente a los hombres".

Se trata de una de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en el marco de su IV Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

La concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, ha explicado que es necesario visibilizar el papel del hombre como agente activo en la erradicación de esta lacra "porque, durante demasiado tiempo, la lucha contra la violencia machista ha recaído casi en exclusiva sobre los hombros de las mujeres".

En este sentido, ha señalado que este concierto propone un cambio de paradigma con la asunción de responsabilidad ya que los hombres suben al escenario "desde el reconocimiento de que la complicidad pasiva y el silencio nos hacen responsables del mantenimiento de estas violencias."

Paolo Latrónica forma parte de AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género) desde sus orígenes, que avala un compromiso real con las nuevas masculinidades y la igualdad.

El miércoles 25, la Plaza del Ayuntamiento acogerá una jornada de sensibilización y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.