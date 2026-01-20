Talleres creativos, cultura urbana y bienestar emocional, actividades de Espacio Joven para febrero y marzo

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Talleres creativos, cultura urbana y bienestar emocional son las propuestas gratutitas que, en respuesta a las demandas juveniles, centrarán la actividad de Espacio Joven para los meses de febrero y marzo.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha destacado que esta programación, que complementa al programa municipal 'La Noche es Joven', nace de la escucha activa a los jóvenes, que han trasladado su interés por espacios creativos, participativos y seguros donde poder expresarse, aprender y relacionarse fuera de los circuitos de ocio más tradicionales.

Según ha informado el Ayuntamiento, la nueva programación incluye talleres con inscripción previa, como los de macramé, ilustración manga, iniciación al cortometraje o introducción al cómic, además de actividades inmersivas como el Torneo de Magos.

Además, se desarrollarán propuestas sin inscripción previa, entre las que destacan los encuentros de rol en vivo, bailes latinos y k-pop; tándem lingüístico, evento Minas Tirith Pocket para amantes de los juegos de mesa y rol; o el micro abierto 'Jam Up!', un espacio para mostrar talento emergente en música, comedia, actuación o escritura.

Uno de los ejes fundamentales de la programación es el cuidado de la salud emocional, con varias cápsulas de salud mental dirigidas a trabajar el autocuidado, la gestión de expectativas, la soledad o la incertidumbre vital a través de dinámicas participativas adaptadas al lenguaje juvenil.

De este modo, junto a Fundación Acorde, se impartirán cuatro talleres de asesoría psicoemocional para ayudar a los jóvenes a desarrollar competencias emocionales, autoconocimiento y habilidades sociales y de resolución de conflictos.

Todas las actividades serán gratuitas y sin fianza, y como incentivo a la participación continuada, aquellas personas que asistan a todas las sesiones podrán beneficiarse de pases directos para futuras actividades de Espacio Joven o 'La Noche es Joven', como escape rooms, cine o talleres especiales.

La concejala ha animado a los jóvenes a participar y ha señalado que el objetivo es que sientan Espacio Joven "como un lugar propio, donde sus intereses cuentan y donde pueden disfrutar de su tiempo libre de una forma sana, creativa y compartida".

La programación completa y los plazos de inscripción pueden consultarse en el Espacio Joven o a través de los teléfonos 942 20 30 29 y 942 20 30 37, por email a juventud@santander.es o en los perfiles que Espacio Joven tiene en las principales redes.