Tama alcanza los 43,2 grados, la tercera temperatura más alta de España

Archivo - Piscina del albergue juvenil de Tama (Cillorigo de Liébana) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Tama (Cillorigo de Liébana) ha alcanzado este martes, a las 15.00 horas, los 43,2 grados centígrados, la tercera temperatura más alta del país, solo por detrás de Montoro (Córdoba) con 44 grados y Andújar (Jaén) que ha llegado a 43,9.

Además, otros puntos cántabros han superado o rozado los 40 grados en lo que va de jornada. Así, Ramales de la Victoria ha registrado 41,4 grados, seguido de San Felices de Buelna con 40,5, Bárcena Mayor (Los Tojos) con 40,2 y Villacarriedo con 38,8, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las 17.42 horas y consultados por Europa Press.

Y es que la región se encuentra este 23 de junio, hasta las 21.00 horas, en aviso rojo (peligro extraordinario) por altas temperaturas en Liébana, el centro y el valle de Villaverde; y en nivel naranja (peligro importante), por el mismo fenómeno, en el litoral y Cantabria del Ebro.