Tama registró este sábado la cuarta temperatura más alta del país: 38,4ºC

Archivo - Piscina del albergue juvenil de Tama (Cillorigo de Liébana) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Tama, situada en el municipio de Cillorigo de Liébana, registró este sábado la cuarta temperatura más alta del país, con 38,4 grados centígrados, a las 14.40 horas.

Además, la mínima fue de 9,4 grados, lo que produjo una oscilación térmica diaria de 28,8 grados, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su perfil de la red social X.

A nivel nacional, la máxima solo fue superada por Andújar (Jaén), con 39,1 grados; Montoro (Córdoba), con 38,6; y Ponteareas, Canedo (Pontevedra), con 38,5.

También aparece entre las diez primeras posiciones del país la población de San Felices de Buelna, donde se alcanzaron los 37,6 grados. Cerca se quedaron Ramales de la Victoria (37,2), Villacarriedo (36,2) y Los Tojos (35,3).

En contraste, Cantabria también marcó la mínima nacional del día, con los 5,1 grados registrados en Cubillo de Ebro (Valderredible), según datos de la AEMET consultados por Europa Press.

Asimismo, las localidades de Tresviso y Santander han vivido una noche tropical, al registrar 22,3 y 20,3 grados, respectivamente.