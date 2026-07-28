Tama roza los 39 grados

Archivo - Piscina del albergue juvenil de Tama.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Tama, en Cillorigo de Liébana, ha rozado en las primeras horas de esta tarde de martes los 39 grados centígrados, en una jornada en la que región, a excepción del litoral, está en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas de 36ºC.

Valor que este punto lebaniego ha superado por más de dos grados, ya que a las 13.50 horas el mercurio de los termómetros ha subido hasta los 38,8ºC, y no muy lejos de los 40,9ºC de la máxima nacional que ha alcanzado Andújar (Jaen).

Además, han registrado altas temperaturas Bárcena Mayor, en Los Tojos (36,6ºC); Cubillo de Ebro y Polientes, en Valderredible (35,1ºC y 34,6ºC, respectivamente), y San Felices de Buelna (34,5ºC).

Máximas más suaves han tenido en Sierrapando, en Torrelavega (29,1ºC), el aeropuerto Seve Ballesteros (28,6ºC), San Vicente de la Barquera (25ºC) y Santander (24,7ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

El aviso amarillo por calor continúa activo en Liébana, el centro, valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro hasta las 21.00 horas.