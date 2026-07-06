Tama roza los 40 grados y San Felices y Ramales superan los 38

Archivo - Pico San Vicente en Ramales de la Victoria.-ARCHIVO - FNYH - Archivo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tama, en Cillorigo de Liébana, roza este lunes los 40 grados centígrados y varios municipios cántabros superan los 38, en una jornada en la que la región, a excepción del litoral, está en aviso naranja (peligro importante) por calor.

Y es que la localidad lebaniega alcanza los 39,5 grados; mientras que San Felices de Buelna llega a los 38,7ºC y Ramales de la Victoria a los 38,3ºC. Estos tres lugares lideran las máximas autonómicas, si bien en España lo hacen Torrecilla de los Ángeles y Serradillas en Cáceres (41,4 y 41,2, respectivamente) y Saelices El Chico en Salamanca (41,1).

En Cantabria destacan también los valores que se registran en Valderredible: 36,9 en Cubillo de Ebro y 36,4ºC en Polientes; los 36,2ºC de Villacarriedo y los 35,8ºC de Reinosa.

También en el litoral se pasa de los 30 grados, como es el caso del aeropuerto Seve Ballesteros (33,5ºC) y Castro Urdiales (30,7ºC). Por su parte, otros puntos costeros marcan temperaturas más bajas como San Vicente de la Barquera (25,9ºC) y Santander (26,3), según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

El aviso naranja por calor continuará activado en Liébana, el centro, el valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro hasta las 21.00 horas por máximas de 37 grados.

Ya este martes se reducirá el nivel de riesgo a amarillo (peligro bajo) por temperaturas de hasta 34ºC en Liébana y el sur de la región, una zona que, junto al centro y el valle de Villaverde, estará además en aviso amarillo por tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.