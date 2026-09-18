El taxi cántabro, "asfixiado" por la subida del precio del carburante y el "abandono" del Gobierno regional

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SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas cántabros aseguran que este sector está "asfixiado" por el incremento del precio de los carburantes y "abandonado" además por el Gobierno regional, pues tras las reuniones del comité de crisis por la guerra de Irán, aseguran no haber "recibido ninguna de las ayudas planteadas".

Así lo ha manifestado a Europa Press el presidente de la Federación Cántabra del Taxi, Manu Andoni Ruiz, que asegura que desde la constitución de dicho órgano, el pasado 16 de marzo, reunión en la que estuvo presente este colectivo, y un posterior encuentro (celebrado el día 30 de ese mes) no se han puesto en marcha las medidas propuestas.

La principal dirigida al sector del taxi era una reducción del IVA en los combustibles del 11 por ciento durante tres meses, punto en el que la federación incidió en esa primera cita del comité en trasladarla también a los vehículos eléctricos, así como en la necesidad de otorgar ayudas para la compra de automóviles ecológicos que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.

También se abordó la posibilidad de revisar las tarifas anticipadamente en el caso de que el incremento de costes siguiera al alza y como medida complementaria, la exención de las tasas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), así como de las de visado de la tarjeta de transporte.

El portavoz del colectivo asevera que preguntó entonces a la Dirección de Transportes por la inclusión de esas ayudas en los presupuestos, en los que -como apunta- se destina una partida de 80.000 euros a la adaptación de los taxis a personas con movilidad reducida.

Y según añade Ruiz, en la segunda reunión insistió en esas propuestas, que fueron trasladas por escrito posteriormente a Sodercan. El representante de los taxistas señala que el presidente de esta empresa pública y consejero de Industria, Eduardo Arasti, manifestó que en sucesivos encuentros se iba a proceder a la división del comité en mesas de coordinación por sectores, extremo que Ruiz denuncia que no se ha producido.

Con todo lo anterior, desde esta agrupación profesional critican "abandono" por parte del Ejecutivo y aseguran estar "asfixiados" por el alza del precio del carburante.