Técnicos superiores sanitarios de Cantabria irán a la huelga el día 29 para exigir a Hacienda que aplique el grupo B

Archivo - Varias personas durante una manifestación de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), frente al Ministerio de Sanidad, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Se trata de una convocatoria a nivel nacional por parte de las Comisiones por el Grado

MADRID/SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las Comisiones por el Grado han anunciado este miércoles la convocatoria de una nueva jornada de huelga, que tendrá lugar el viernes 29 de mayo, para exigir al Ministerio de Hacienda la "aplicación efectiva" del grupo B y, con ello, el "reconocimiento real, profesional y económico" para los técnicos superiores sanitarios.

Se trata de una convocatoria de huelga nacional a la que también están llamados a participar los técnicos superiores sanitarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que han denunciado el "bloqueo sistemático" del Ministerio de Hacienda que, según han indicado, "continúa sin dar respuesta a las reiteradas solicitudes de reunión realizadas en los últimos meses".

"Este silencio prolongado mantiene paralizados derechos laborales ya reconocidos y consolidados en el marco normativo", han censurado.

Las organizaciones que integran las Comisiones por el Grado consideran al Ministerio de Hacienda como "único responsable" de la falta de aplicación del grupo B.

Las Comisiones han aseverado que este ministerio es el "responsable principal" de la pérdida adquisitiva y agravio retributivo injustificado con respecto al resto de categorías profesionales que vienen sufriendo los técnicos superiores sanitarios desde hace 19 años.

Así, han insistido en la "inacción reiterada" de Hacienda, pese a existir doctrina por parte del Tribunal Supremo y un acuerdo firmado en 2022 con las centrales sindicales CCOO y UGT.

Junto a la huelga, se celebrará una concentración frente al Ministerio de Hacienda el mismo viernes a las 12.00 horas. Con estas acciones, las Comisiones buscan que los ministerios de Hacienda y Función Pública les reciban e informen sobre las medidas adoptadas para la implementación inminente del grupo funcionarial B, por la vía de urgencia.

Por otra parte, han destacado que los avances promovidos desde el Ministerio de Sanidad continúan su curso, tras incorporar las principales reivindicaciones al desarrollo del Estatuto Marco e impulsar grupos de trabajo para el desarrollo académico y profesional del colectivo, como el desarrollo de los grados universitarios de Imagen Médica y Radioterapia, así como de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

Las organizaciones convocantes han subrayado que "no se aceptarán más dilaciones ni excusas administrativas" y, en caso de que el Ministerio de Hacienda responda de forma negativa o con silencio, definirán la ampliación del calendario de movilizaciones y la adopción de nuevos paros.

Por último, han llamado a la participación masiva en la huelga y en la concentración. "La defensa de los derechos laborales y profesionales se conquista con unidad, organización y movilización", han finalizado.

La huelga del 29 de mayo es una continuidad de las acciones realizadas a lo largo del pasado año en defensa de los intereses de los técnicos superiores sanitarios y se suma a las reinvidicaciones que mantienen otros colectivos del ámbito sanitario.