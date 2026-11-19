La Tecnoteca registra casi 2.000 usuarios desde su apertura el 15 de octubre - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Tecnoteca de Torrelavega, ubicada en El Valle, entre Tanos y Sierrapando, ha registrado casi 2.000 usuarios desde su apertura el 15 de octubre.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Juventud, Nacho González, han valorado positivamente estos primeros datos de utilización de este nuevo equipamiento municipal.

López Estrada ha destacado que la Tecnoteca supone una importante incorporación a la oferta municipal destinada a la juventud, al reunir en un mismo edificio instalaciones y recursos relacionados con las nuevas tecnologías, los videojuegos y otras alternativas de ocio.

En este sentido, ha señalado que el objetivo es que se convierta en "un espacio de referencia para los jóvenes de Torrelavega", con acceso gratuito y una oferta que se adapte a sus intereses.

Por su parte, González ha valorado la respuesta de los usuarios y ha incidido en que uno de los principales atractivos de la Tecnoteca es que permite disfrutar de sus instalaciones libremente, sin necesidad de participar en actividades organizadas. A esta posibilidad se suma una programación de talleres, torneos y otras propuestas que se renueva periódicamente.

La Tecnoteca dispone de una sala con 50 puestos, un espacio maker, una zona dedicada a los deportes electrónicos, una sala de proyecciones y diferentes áreas para videojuegos, juegos de mesa y actividades en grupo. También cuenta con una plaza cubierta de 420 metros cuadrados, que incluye una zona de skatepark, y una azotea destinada al ocio al aire libre para la época estival.

TALLERES 3D, TORNEOS Y JUEGOS ESTE FIN DE SEMANA

Como complemento a esta oferta habitual, la Tecnoteca ha organizado para los días 20, 21 y 22 de noviembre una programación que incluye talleres de creación en 3D, competiciones de videojuegos, billar y futbolín, juegos de rol y actividades en grupo.

Mañana, a las 17.00 horas, se celebrará el taller de figuras 3D 'Tu bola con nombre', dirigido a jóvenes de 12 a 17 años y con 10 plazas disponibles. A las 19.00 horas tendrá lugar un torneo exprés de billar, con eliminatorias individuales.

El sábado 21, la jornada comenzará a las 11.00 horas con 'La memoria de Bit', una aventura de rol con dados para jugar en grupo. A las 17.00 horas se disputará un torneo de futbolín con ocho parejas participantes, semifinales y final, y las 19.00 horas se celebrará un quiz gamer en pantalla grande, con preguntas por equipos.

El domingo, a las 11.00 horas, tendrá lugar un taller de bolis 3D para elaborar adornos navideños. A las 17.00 horas se celebrará un torneo de FC con ocho parejas y eliminatorias directas, y a las 18.30 horas comenzará una tarde de juegos de mesa rápidos, con partidas cortas abiertas a todos los participantes.

Los talleres de figuras y bolis 3D y los torneos de futbolín y FC por parejas requieren inscripción previa, que puede realizarse en la propia Tecnoteca o a través de la página web tecnoteca.iltech.es.

La Tecnoteca está dirigida a jóvenes de 12 a 30 años, que pueden acceder gratuitamente a las instalaciones presentando su DNI o Tarjeta Ciudadana.

Su horario habitual es de lunes a jueves, de 16.00 a 20.30 horas; los viernes, de 16.00 a 23.00 horas; los sábados, de 10.00 a 23.00 horas; y los domingos, de 10.00 a 20.30 horas. Durante los festivos y las semanas no lectivas, el horario es de 10.00 a 23.00.