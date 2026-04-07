Temperaturas de 24ºC en Torrelavega, San Felices y San Vicente esta madrugada, de las más altas del país

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SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias zonas de Cantabria han registrado esta madrugada temperaturas que han superado ampliamente los 20 grados. De hecho, en algunos municipios como Torrelavega, San Felices de Buelna y San Vicente de la Barquera han llegado a los 24ºC, entre las más altas del país en lo que va de martes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las estaciones meteorológicas de Sierrapando, en Torrelavega, y de San Felices de Buelna han anotado las temperaturas más altas de la comunidad autónoma y la sexta y séptima, respectivamente de todo el país, con 24,1ºC.

En el octavo puesto, se ha situado San Vicente de la Barquera, con 24ºC.

Fuera ya del ranking nacional pero con altas temperaturas figuran la zona del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, con 23,6ºC a las 3.50 de la madrugada. Le han seguido Castro Urdiales, donde los termómetros han llegado a los 23,5ºC; Villacarriedo, con 22,3ºC; Santillana del Mar, con 21,9ºC, y Treto (Bárcena de Cicero), con 21,3ºC.

Del otro lado, las mínimas en la comunidad autónoma se han registrado en Alto Campoo (8ºC); Cubillo del Ebro (Valderredible), con 8,5ºC, y Reinosa (8,6ºC).

Por otra parte, San Roque de Riomiera ha anotado esta madrugada rachas de viento de 91 kilómetros por hora, las segundas más fuertes del país en lo que va de jornada.