Temperaturas por debajo de los 10ºC al inicio del día en Cantabria, con Valderredible a bajo cero

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SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi toda Cantabria ha amanecido este lunes con temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados y, de hecho, Valderredible y Alto Campoo (Hermandad de Campoo de Suso) han despertado a bajo cero, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por otro lado, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, ha registrado esta medianoche -7,8ºC, la quinta temperatura más baja del país en lo que va de día.

En Coriscao, también en Picos de Europa, se alcanzaron por la noche los -3,8ºC, y los -2,5ºC en Alto Campoo. De hecho, en este punto de la comunidad autónoma los termómetros seguían en negativo a las 9.30 horas, con -0,7ºC.

Con aún más frío se han despertado en Valderredible. En la capital de este municipio, a las 8.00 de la mañana, los termómetros marcaban -1,3ºC y eran de -2,3ºC en la localidad de Cubillo de Ebro, también en este municipio.

En las primeras horas de la mañana, los termómetros en la comunidad no han superado los 10ºC en casi ningún municipio. De hecho, la máxima por la mañana han sido los 11ºC registrados en San Vicente de la Barquera, seguidos de los 9,2ºC en la zona del aeropuerto Seve Ballesteros, y de los 8,8ºC de Castro Urdiales.