El templete de los Jardines de Pereda acogerá el 12 de julio el concierto 'Orfeón en Sotileza' de homenaje al escritor

Presentación del concierto - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El templete de los Jardines de Pereda acogerá el domingo 12 de julio, a partir de las 19.30 horas, el concierto 'Orfeón en Sotileza', un homenaje a José María de Pereda y a su novela 'Sotileza', aprovechando la coincidencia de que la sede del Orfeón coincide geográficamente con el lugar en que el autor de la novela sitúa parte de la acción de la misma.

El concierto contará con la participación del Orfeón Cántabro, el Coro Ronda Altamira, los narradores Nuria Gedak y Julio Merino, la Agrupación Coros y Danzas de Santander, y María José Mínguez, diseñadora y modista especialista en traje popular cántabro

Así lo ha dado a conocer este juees la concejala de Cultura, Noemí Méndez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el director y la presidenta del Orfeón Cántabro, César Vinagrero y Loly Bustillo, respectivamente; así como por representantes del Coro Ronda Altamira y de la agrupación Coros y Danzas, entre otros

La edil ha detallado que el concierto constará de lecturas dramatizadas de párrafos de la novela seguidas de la interpretación de una canción cuya temática está relacionada con el texto que la precede, de la interpretación de 10 canciones por parte del Orfeón Cántabro, una del Coro Ronda Altamira y tres bailes regionales por parte de Coros y Danzas de Santander. Además, habrá un pase de dos figurantes con traje de pescadores.

La temática del concierto constará de seis partes. Una primera que será la presentación a la que seguirá el primer baile regional; un apartado dedicado a la infancia de Sotileza; otro dedicado a la mar, y uno a la pesca, que constará de cuatro lecturas.

El quinto apartado estará dedicado a la galerna y el sexto a los amores, que incluirán dos lecturas, seguidas de las canciones 'Los hombres son unos Tunos' y 'Yo te diré'.

El concierto concluirá con la lectura de los dos últimos párrafos de la novela y la interpretación, por segunda vez, de la canción 'Santander la Marinera', en homenaje a Pereda, a Santander y a Chema Puente.

Méndez ha agradecido al Orfeón Cántabro el "encomiable trabajo" que ha realizado y ha animado a los ciudadanos a acudir el 12 de julio al recital.

También se ha referido al apoyo y la participación activa del resto de agrupaciones y personas implicadas en este proyecto que pone en valor "una de nuestras novelas más definitorias y, por lo tanto, a uno de nuestros mejores escritores".

El Orfeón Cántabro es una Agrupación Coral Polifónica que se funda el 1 de marzo de 1963 recogiendo el legado musical de otras dos agrupaciones corales que le precedieron: el Orfeón Cantabria (1890 - 1922) y la Coral de Santander (1923-1958). Los directores musicales que han dirigido esta Agrupación desde su fundación han sido los Maestros Agustín Latierro, Francisco Vázquez, José María Ibarbia, José Luis Tavera, Luz Pardo, Julio Jaurena, Antonio Noguera, Mariano Rodríguez Saturio, A. Luisa Vázquez y desde el año 2006 César Vinagrero.

A partir de 2007 se ha especializado en grandes conciertos participativos, tipo Mesías de Handel o Réquiem de Mozart, sin abandonar el resto de estilos como música popular, regional, habaneras, Villancicos, gospel etcétera.

También ha sido cantera de formación de grandes voces que posteriormente dieron el salto al mundo profesional con solistas, como Ana Rodrigo, Beatriz Lanza, Monserrat Obeso, Marina Pardo, Juan Lomba, Noemí López Vázquez, Sara Castrillo o Pilar Bolado.