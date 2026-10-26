La teóloga y filósofa Montserrat Escribano protagoniza este lunes una nueva convocatoria del ciclo 'Otras miradas' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teóloga y filósofa Montserrat Escribano será la protagonista este lunes de una nueva convocatoria del ciclo 'Otras miradas' promovido por la Consejería de Cultura. La conferencia se celebrará en la iglesia de Consolación de Santander a las 20.00 horas.

En este un ciclo de mediación artística, organizado por Raquel Martín, y que ha sido protagonizado hasta ahora por artistas y profesionales del arte, Escribano aporta una mirada imprescindible para entender la historia del arte y la trascendencia del hecho artístico, ha informado el Gobierno.

Montserrat Escribano (Valencia, 1972) es presidenta de la Asociación Española de Teólogas. Doctora en Filosofía con Mención europea y Premio extraordinario al doctorado 2016-2017, por la Universitat de València.

Especializada en neuroteología y en teología mariana, licenciada en Humanidades, Máster en Ética y Democracia, profesora de Teología en la Universidad San Vicente Ferrer (UCV) y profesora de filosofía en institutos públicos, pertenece también a la European Society of Women Theological Research (ESWTR) y al Grupo de Investigación en Bioética de la Universitat de València (GIBUV). Es autora de numerosas publicaciones de ámbito nacional e internacional.

Tras un recorrido por distintos espacios públicos --MUPAC, Patio del Parlamento de Cantabria y Biblioteca Central de Cantabria-- reivindicados en este proyecto como espacios de encuentro y reflexión, el ciclo itinerante que inició su andadura el pasado mes de abril en el MUPAC con el artista Francesc Torres (Premio Velázquez 2024), continúa con el apartado dedicado al templo religioso como espacio generador, preservador, y expositor del arte; explorando la relación entre el hecho religioso y artístico, indisolubles en su origen, analizando su evolución a lo largo de la historia del arte y su realidad contemporánea.

Esta nueva conferencia se celebra en la Iglesia de La Consolación de Santander, un templo, de estilo barroco y situado en el corazón del Cabildo de Arriba, que fue construido en el siglo XVIII sobre los cimientos del antiguo Hospital de San Pedro y es una de las arquitecturas más antiguas que se conservan en la ciudad. Destaca la portada principal de su nave, en cuyo interior se custodia y venera la imagen del Santo Cristo de la Salud.

En esta iglesia fue bautizado el filólogo santanderino Marcelino Menéndez Pelayo. Su enclave, a pocos metros de la Rampa de Sotileza, próximo al antiguo Hospital de San Rafael, hoy convertido en el Parlamento, cercano también al Convento de Santa Cruz (posteriormente convertido en Fábrica de Tabacos), dota de mayor singularidad a un templo cuya entrada abre las puertas a la historia de la ciudad. Y enriquece aún más la excepcionalidad de estos encuentros, que, tras la parada del lunes en el Cabildo, continuarán su recorrido en noviembre y diciembre con nuevos enclaves e invitados.