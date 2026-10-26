'Territorio' Acerca Esta Semana La Cultura A Nueve Municipios Con Teatro, Magia, Música Y Narración Oral - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Territorio, promovido por la Consejería de Cultura, continúa esta semana su recorrido por Cantabria con una programación variada que llevará teatro, narración oral, música y magia a nueve municipios de la región entre el 26 y el 31 de octubre.

La programación arranca este lunes 26 en Villaescusa, donde la compañía Epalú presentará 'El hadelfo' a las 18.30 horas en la Casa de Cultura.

El martes 27 será el turno de Polanco, cuya Biblioteca Municipal acogerá a las 17.00 horas el espectáculo familiar 'La pirata trotavientos', de Kaskabel y Cía.

El programa continuará el miércoles 28 en Laredo, en el Salón de Actos del CEIP Villa del Mar, que recibirá a las 19.30 horas a Juan Saiz con 'Tañedor', una propuesta que combina música y tradición oral.

El jueves 29 llegará con doble cita. A las 18.00 horas, Epalú volverá a representar 'El hadelfo' en la Biblioteca Municipal de Camargo, y a las 19.00 horas, el Centro Cultural Ateca de Santander acogerá un concierto del grupo Casapalma.

La programación del viernes 30 también ofrecerá dos espectáculos. En el Salón de Actos de Gama, en Bárcena de Cicero, Arte en Escena pondrá en escena 'El cerco de Leningrado' a las 19.00 horas. Y a la misma hora, en Pesaguero, Annie Chamer presentará 'Clásicos Disney a la luz de los farolillos', una propuesta musical para todos los públicos.

El fin de semana comenzará el sábado 31 con dos espectáculos de magia. Diego Cathan llevará 'Magia... de cine' al Teatro Casino Liceo de Santoña a las 18.00 horas, mientras que el Mago Xuso cerrará la semana en Bielva (Herrerías) con 'MagIA', a partir de las 18.30 horas.