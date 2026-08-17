'Territorio' Lleva Esta Semana Música, Teatro, Magia Y Animación A Más De Una Decena De Localidades - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Territorio', organizado por la Consejería de Cultura, ofrece esta semana alrededor de una veintena de citas repartidas por más de diez localidades cántabras que, destinadas a todos los públicos, abarcarán diferentes disciplinas como música en directo, teatro, magia y animación itinerante.

La programación arrancará este lunes, 17 de agosto, en Ribamontán al Mar, donde Mariu Torre presentará Orquestuca La Runfona en Carriazo, mientras que, en Pesquera, Nando Caneca pondrá en escena 'Uco, un paisano diferente'.

El martes 18, en Noja, el Café de las Artes llevará al Palacio del Marqués del Albaicín el espectáculo 'Mariposas de París'. A la misma hora, Santa Cruz de Bezana acogerá la propuesta mágica 'Cumpliendo sueños', de Asier Moon.

Ya por la noche, las calles de Somo serán escenario de la animación itinerante 'Granujas a todo ritmo', de Consort Music, mientras que, en el casco histórico de Isla, en Arnuero, Yolanda G. Sobrado presentará 'Vientos del sur'.

Ya el miércoles, la programación se trasladará a Arenas de Iguña, donde Alma Kids Yoga ofrecerá la actividad familiar 'Yoguiucuentos' en la Cooperativa del Campo.

La magia volverá el jueves con dos propuestas: 'Moon Boom Magic', de Asier Moon, en la Plaza Mayor de Ampuero, y 'MagIA', del Mago Xuso, en la Plaza Margarita de Santa Cruz de Bezana.

Además, el programa concentrará el viernes cinco actuaciones repartidas por distintos puntos de la comunidad. Así, Argoños recibirá a Amalgama Teatral con 'Aurora y el cuento secreto'; Valdeprado del Río acogerá al Mago Iván Giner con 'Welcome to the Magic 2.0'; Valderredible programará la representación teatral 'Mamá', de La Machina Teatro; Bareyo disfrutará nuevamente de la magia de Asier Moon; y Laredo cerrará la jornada con 'Viaje a Venus', de Arche Eventos.

Por último, durante el fin de semana, Valderredible contará con dos citas: la actuación de percusión 'Bizuka', de Esfera, en San Martín de Elines, y el espectáculo 'Milagro', de Raúl Alegría, en Polientes.

Asimismo, en Los Tojos se desarrollará 'El viaje del hombre pez', de After Perdices; Ramales de la Victoria recibirá a Nando Caneca con 'Wooow'; Ruiloba disfrutará de la actuación de Casapalma; Arnuero ofrecerá el concierto 'Clásicos Disney' a la luz de los farolillos, de Annie Chambers; y la jornada cerrará en Comillas con 'Tañedor', de Juan Saiz.

La programación semanal finalizará el domingo con dos nuevas propuestas: 'Uco, un paisano diferente', de Nando Caneca, en Malataja, dentro del municipio de Valdeprado del Río, y 'Welcome to the Magic 2.0', del Mago Iván Giner, en Potes, ha informado el Gobierno en nota de prensa.