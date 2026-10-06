The Haze (UC) se alza con el primer premio del IX Certamen Musical del Grupo G-9

The Haze. - UC

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda The Haze, representante de la Universidad de Cantabria (UC), ha ganado el primer premio del IX Certamen Musical del Grupo G-9.

La final del IX Certamen Musical del Grupo G-9 se celebró el pasado viernes en la sala Es Gremi de Palma (Mallorca), con una velada musical en la que siete formaciones universitarias defendieron sobre el escenario propuestas muy diversas, desde el rock alternativo y el pop-rock hasta sonidos de raíz más independiente.

Organizada por el Grupo G-9 de Universidades y la Universidad de las Illes Balears, la cita reunió a bandas procedentes de diferentes campus universitarios del país y sirvió, una vez más, como punto de encuentro para jóvenes músicos vinculados a la comunidad universitaria.

Tras las actuaciones de los grupos finalistas, el jurado otorgó el primer premio, dotado con 2.500 euros, a The Haze (UC). La banda convenció al jurado gracias a una propuesta que fusiona el rock alternativo y el grunge, con referencias musicales que remiten a grupos como Alice in Chains o Pearl Jam.

Mientras que el segundo premio, dotado con 1.500 euros, recayó en Alboria, de la Universidad de Zaragoza. El proyecto está integrado por Alba Pueyo Calvo y Victoria García López, dos jóvenes músicas zaragozanas que forman un dúo emergente con una propuesta propia y cuidada, que destacó entre las participantes de esta novena edición.

Por su parte, el grupo Mantra, representante de la Universidad de las Illes Balears, consiguió el tercer premio, dotado con 500 euros. La formación mallorquina presentó un repertorio marcado por un pop-rock, sustentado en guitarras y melodías elaboradas.

Además de las formaciones premiadas, la final contó con la participación de otros cuatro grupos: Brilet, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; Espabilaos, de la Universidad de Extremadura; Midriasis, de la Universidad de Oviedo; y Blackmoon, de la Universidad Pública de Navarra.

El jurado estaba integrado por profesionales del ámbito académico, cultural y musical: Noemy Berbel, profesora titular del área de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de las Illes Balears; Iranzu García, responsable de Cultura de la Universidad Pública de Navarra; Adrián Alegría, productor musical de Xarma Music; y Amaia Elizalde Estenaga, directora de Cultura de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Con esta final se cerró una nueva edición de un certamen que se ha consolidado como una de las iniciativas culturales más destacadas del Grupo G-9 de Universidades.

El concurso persigue impulsar la creación artística y ofrecer visibilidad a grupos emergentes vinculados al entorno universitario, favoreciendo además el intercambio cultural entre estudiantes y comunidades universitarias de distintos territorios, ha indicado la UC en nota de prensa.