La tienda del Racing exhibirá desde hoy la copa de campeón de Segunda División

Manu Hernando con la copa de campeón de Segunda División lograda por el Racing de Santander
Manu Hernando con la copa de campeón de Segunda División lograda por el Racing de Santander - RACING DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 9:48
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SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados del Racing de Santander podrán contemplar y fotografiarse desde este miércoles, a partir de las 17.00 horas, con la copa de campeón de Segunda División 2025/2026.

Los verdiblancos levantaron el trofeo el pasado domingo, 31 de mayo, en los Campos de Sport de El Sardinero tras superar por 4-1 al Cádiz CF y finalizar LaLiga Hypermotion con 82 puntos.

Con la consecución del título de campeón de la categoría de plata por parte del conjunto racinguista --es la tercera vez en su historia que lo consigue-- se cerró una temporada en la que José Alberto y sus pupilos han logrado el retorno a Primera División 14 años después.

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