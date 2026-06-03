La tienda del Racing exhibirá desde hoy la copa de campeón de Segunda División

Manu Hernando con la copa de campeón de Segunda División lograda por el Racing de Santander - RACING DE SANTANDER

SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados del Racing de Santander podrán contemplar y fotografiarse desde este miércoles, a partir de las 17.00 horas, con la copa de campeón de Segunda División 2025/2026.

Los verdiblancos levantaron el trofeo el pasado domingo, 31 de mayo, en los Campos de Sport de El Sardinero tras superar por 4-1 al Cádiz CF y finalizar LaLiga Hypermotion con 82 puntos.

Con la consecución del título de campeón de la categoría de plata por parte del conjunto racinguista --es la tercera vez en su historia que lo consigue-- se cerró una temporada en la que José Alberto y sus pupilos han logrado el retorno a Primera División 14 años después.