Toda Cantabria está este domingo en aviso por lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas con paraguas pasan por un paso de cebraen Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toda Cantabria estará este domingo, 4 de octubre, en aviso, amarillo (peligro bajo) o naranja (riesgo importante), por lluvias y tormentas.

En concreto, el litoral cántabro y el Centro valle de Villaverde estarán en aviso naranja desde las 00.00 hasta las 07.00 horas.

Además, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web, en la misma franja horaria estará en aviso amarillo la Cantabria del Ebro y Liébana.