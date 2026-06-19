Toda Cantabria, salvo la zona litoral, en aviso amarillo por tormentas y lluvias

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SANTANDER/MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Toda Cantabria, salvo la zona litoral, estará este viernes, a partir de las 14.00 horas, y hasta el final del día, en aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas y lluvias.

Inicialmente, el aviso por tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) solo afectaba a la Cantabria del Ebro, si bien posteriormente se ha extendido a Liébana y a la zona central y Valle de Villaverde, y se ha ampliado el periodo en el que estará vigente.

En estas zonas, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Y en cuanto al aviso por lluvias, la previsión es que pueda acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además de Cantabria, estarán en aviso por tormentas provincias de Aragón (Teruel), Castilla y León (Burgos y Soria), Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Cuenca y Toledo), País Vasco (Álava) y zonas de La Rioja.

Y por altas temperaturas lo estarán otras de Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

Según la AEMET, este viernes las altas presiones dejarán una jornada estable en Baleares y en buena parte de la Península, a excepción del interior, donde podrían darse chubascos y tormentas por la tarde.

En líneas generales, los cielos en la Península y Baleares estarán despejados o con algunas nubes altas, salvo por la presencia de nubes bajas en el Cantábrico y de nubes de evolución en las mesetas y en las zonas de montaña del interior.

Durante la madrugada podrían formarse algunas tormentas dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona. Por la tarde, es probable que se registren chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y en La Mancha. Por lo demás, los cielos en Canarias registrarán intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur y el tercio este y Baleares registrarán calima ligera.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal indica que las máximas bajarán en el norte, subirán en el sureste y Baleares y se mantendrán sin cambios en el resto. Asimismo, las mínimas estarán en ascenso en Baleares y el centro peninsular, en descenso en el noreste y oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto.

En este marco, se podrán superar los 34 a 35ºC en el interior del País Vasco, los 35 a 36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36 a 38ºC en el noreste y los 38 a 39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en este último se podría llegar a los 40ºC. A su vez, se prevén noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. Mientras tanto, en Canarias se esperan pocos cambios.

Por lo demás, AEMET apunta a que el viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general, dominando la componente este en el este peninsular, pudiendo ser moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo; en zonas del centro, variable y también flojo, y en Canarias, del norte y moderado.