Todos los grupos, salvo PP, aprueban citar antes de diciembre a las mujeres pendientes de pruebas del cáncer de mama

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Parlamento de Cantabria --PRC, PSOE y Vox-- se ha unido en la sesión vespertina del Pleno de este lunes para instar al Gobierno autonómico a citar antes del mes de diciembre a todas aquellas mujeres a las que se les han realizado mamografías y necesiten de pruebas complementarias, las que, además, deben de hacerse "inmediatamente".

Así, con el único voto en contra del PP, la Cámara ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) presentada por el PRC, que también recoge que el Ejecutivo presente en el plazo de un mes un plan choque para la detección precoz del cáncer de mama con una partida de 5 millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos para 2026, de cara a reforzar el programa en todos los hospitales públicos.

Igualmente, debe incluir la designación de una persona coordinadora del mismo; incentivos para los MIR de radiología para contar con un número suficiente de personal especializado; la modificación y modernización del sistema informático de radiología unificando las tres unidades de almacenamiento en una y el uso de Inteligencia Artificial, e incluir en el cribado a las mujeres de entre 45 y 74 años, como se establece en las recomendaciones europeas y aprobó la Cámara cántabra en noviembre de 2023.

Por último, insta al Gobierno a que en tres meses elabore un informe detallado con las medidas adoptas en el plan, los plazos de ejecución y la dotación presupuestaria específica para cada una de las actuaciones, así como a que dé los datos de la vuelta número 13.

En defensa de la iniciativa, la diputada regionalista Paula Fernández ha afirmado que el retraso en el programa del cribado --que afecta a 3.900 mujeres-- se ha convertido en "estructural", puesto que "se ha hecho una bola" a la que no se le ha dado "respuesta", y ha advertido al PP que sus "excusas", como las jubilaciones sin relevo, ya no "sirven" para el PRC.

De este modo, ha apuntado a "una falta de planificación" del Gobierno, al que ha afeado que no realice "autocrítica" y mantenga una actitud de "soberbia". Frente a ello, ha señalado que los regionalistas proponen soluciones "en positivo" y se ha dirigido a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, para decirle que si no pone en marcha un plan "urgente" que resuelva el "colapso" del programa "estará siendo cómplice del abandono de miles de mujeres".

Desde Vox, Natividad Pérez también ha señalado una "falta" de planificación del Ejecutivo respecto al cribado, y ha calificado de "inaceptable" que casi 4.000 mujeres estén afectadas por los retrasos en "un programa vital".

Y por la bancada socialista, Raúl Pesquera ha reprochado al Gobierno la "privatización" de la sanidad con el convenio con el Hospital Santa Clotilde, y ha pedido a los dirigentes 'populares' que aporten datos sobre los retrasos. "Digan cuánto tiempo están esperando", ha aseverado.

Por último, desde el PP, Miguel Ángel Vargas ha defendido que las medidas que propone el PRC "ya se han tomado por el Gobierno", y se ha dirigido a sus diputados para solicitarles que no "frivolicen" con un tema "tan sensible" para "intentar desgastar al Gobierno". "Los cribados funcionan, los cribados salvan vidas", ha afirmado a la par que ha pedido a los diputados de la oposición, especialmente a los del PRC y PSOE, que no suban a la tribuna "a generar incertidumbre".

CONVENIO CON SANTA CLOTILDE

Y el Pleno ha rechazado otra PNL, esta vez del Grupo Parlamentario Socialista, que pedía instar al Ejecutivo cántabro a paralizar el convenio singular con Santa Clotilde.

Pesquera, que ha defendido trabajar con los hospitales privados pero a través de una concurrencia competitiva, ha criticado al PP "no gestionar lo público" para que, después, "tengamos que ir a lo privado". "Menudo pelotazo", ha enfatizado en relación al convenio --que recoge 216 millones de euros y un periodo de 16 años, "más cuatro", ha dicho--, apuntando a que es "una delegación en toda regla que luego ya no hay manera de revertir", ha advertido.

Tanto PRC como Vox habían presentado enmiendas a la iniciativa que han sido rechazas por el PSOE, lo que ha supuesto la abstención de los primeros y el voto en contra de los segundos. Fernández y Pérez han coincido en pedir al Gobierno que informe y justifique la firma del convenio.

Por su parte, Vargas ha respondido a los socialistas que el convenio con Santa Clotilde es "lo que viene haciendo la comunidad autónoma mucho antes de que yo naciera", y ha hecho referencia a los firmado por autonomías gobernadas por el PSOE, como Asturias o Navarra.