Todos los grupos de Torrelavega se unen para exigir al PRC que haga valer el rechazo del Pleno al Museo del Hojaldre

TORRELAVEGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rechazo a ubicar el futuro Museo del Hojaldre de Torrelavega en la plaza Baldomero Iglesias ha vuelto a unir a todos los grupos de la Corporación en contra del PRC, ya que en el Pleno ordinario celebrado este martes han aprobado una moción en la que instan al alcalde, el regionalista Javier López Estrada, a dar cumplimiento al acuerdo que adoptaron el 29 de abril de 2025 en contra de la iniciativa.

Al igual que entonces, PP, PSOE, Vox, Torrelavega Sí e IU-Podemos --todos salvo el PRC-- han sumado sus votos esta mañana para sacar adelante la propuesta impulsada por los 'populares', que lamentan que los regionalistas "no se tapan ni un poquito en demostrar que quieren ese proyecto por empeño personal y de partido".

Y es que desde la oposición les han acusado de gobernar con "despotismo" y "soberbia" por seguir adelante con el proyecto de ubicar el museo en el edificio municipal de Baldomero Iglesias pese al rechazo de la mayoría del Pleno.

No obstante, el PSOE, que es socio de gobierno del PRC en el municipio, ha sido más conciliador y ha subrayado que, aunque puedan estar en "desacuerdo" en algunos aspectos como éste --ya que defienden que el edificio debería utilizarse para unificar servicios municipales ahora dispersos por la ciudad--, "prácticamente todas las cuestiones" salen adelante con el respaldo entre ambos grupos. "Yo no formo gobierno con un déspota", ha sentenciado el portavoz socialista, José Luis Urraca.

Precisamente, las críticas han hecho al alcalde intervenir para reiterar que el proyecto estaba ya contemplado en el Plan de Sostenibilidad Turística con el que "todos" los grupos estaban de acuerdo, y que "ninguno" ha planteado un proyecto alternativo al que se pudieran destinar los fondos europeos ligados a esta iniciativa, que podrían perderse si se producen cambios.

Solo el PSOE hizo una propuesta, consistente en hacer el Museo en la antigua cafetería de La Lechera, pero el espacio era "demasiado pequeño" y no se podían invertir ahí los 500.000 euros de Europa, según López Estrada.

"Hablar de despotismo roza lo intolerable", ha dicho, al tiempo que ha llamado a los grupos a la "reflexión" y a revisar la actuación para hacer propuestas respecto al uso del espacio del edificio que quedará libre --unos 200 metros cuadrados--, pues el Museo del Hojaldre lo ocupará de manera parcial.

Desde la oposición han criticado que se alerte ahora de que un cambio de ubicación podría conllevar la pérdida de los fondos europeos, que obligan a que la actuación esté concluida en junio. "Esto se dijo en abril. Los que han agotado el plazo han sido ustedes", ha replicado el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, en la misma línea que otros grupos como Torrelavega Sí, que han asegurado que "la responsabilidad es del equipo de Gobierno".

Además, varios portavoces han acusado también al PSOE como "corresponsable" por no "plantarse" ante su socio.

CINCO MOCIONES RECHAZADAS

Ésta moción, que ha cerrado el orden del día del Pleno, ha sido la única de las seis debatidas que ha salido adelante. Una de ellas era de Vox, que pedía la supresión de la Oficina Municipal de la Mujer, Espacio Mujeres, --alegando que "discrimina a los vecinos por razón de sexo" y que supone "duplicidad" al compartir funciones con los servicios sociales-- y no ha recabado el apoyo de ningún otro grupo.

De hecho, todos han defendido la labor de Espacio Mujeres y la propuesta ha sido tildada por la concejala de Igualdad, Patricia Portilla, de "vergonzosa", "provocación a las políticas de igualdad" o "insulto a las mujeres".

En la misma línea, los socios del PRC han lamentado que parece que Vox "tiene la mentalidad de aquellos años negros" en los que las mujeres perdieron el derecho a voto o la educación. "No permitiremos dar ni medio paso atrás perdiendo nuestra libertad".

Además, al Pleno han acudido como público algunas representantes en defensa del Espacio Mujeres.

Otras cuatro mociones debatidas eran de IU-Podemos, que pedía el desarrollo de un programa municipal que facilite el acceso a viviendas en planta baja a personas mayores en situación de aislamiento por barreras arquitectónicas; ubicar el Museo de Ferrocarril en la actual estación de Adif de Torrelavega tras el soterramiento; poner en marcha una unidad municipal de ayuda antideshaucios y desarrollar un protocolo integral de prevención y actuación en emergencia habitacional.

La iniciativa restante partía del PP y pedía el arreglo de la cubierta del pabellón Habana Vieja, que ha contado con el rechazo del equipo de Gobierno argumentando que ya está comprometido a llevarlo a cabo y que informó "hace meses" que había encargado la redacción del proyecto, que esta previsto que llegue esta misma semana al Ayuntamiento.

OTROS PUNTOS

Al margen de las mociones, el Pleno ha aprobado asuntos como la subida del 3% en las tarifas de los aparcamientos del Bulevar Demetrio Herrero y La Llama, a petición de los adjudicatarios; o la designación de Cristina García Viñas y Pedro Pérez Noriega como representantes del Ayuntamiento de Torrelavega en el Consejo Cántabro de Comercio, en calidad de titular y suplente, respectivamente.

Asimismo, se ha dado luz verde a la suscripción del convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la delegación de las competencias del municipio en los procesos de selección para el acceso a la Policía Local y de provisión por movilidad, tras el decreto que regula el proceso selectivo común para el ingreso en los cuerpos de la región.

También se ha autorizado el convenio con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, pudiendo prorrogarse por acuerdo entre las partes por otro periodo de hasta cuatro años. Éste recoge prestaciones comoel servicio de ayuda a domicilio, apartamentos supervisados, teleasistencia domiciliaria, prestaciones de emergencia social, etcétera.