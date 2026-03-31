Todos los grupos de Torrelavega, salvo Vox, aprueban una moción de apoyo a los trabajadores de Solvay

Pleno de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Ayuntamiento de Torrelavega, salvo Vox, han aprobado en el Pleno de este martes una moción de apoyo a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado en Solvay, que a falta de celebrarse la última reunión de negociación contempla 54 despidos.

La iniciativa, respaldada por PRC, PSOE, PP, Torrelavega Sí e IU-Podemos, traslada el apoyo de la Corporación a los empleados y sus familias, expresa la preocupación que genera esta situación por su impacto en la comarca y reivindica la necesidad de un plan industrial que refuerce el tejido productivo y asegure oportunidades de empleo en el futuro.

En base al texto aprobado, el Ayuntamiento insta a la dirección de Solvay a reconsiderar las medidas planteadas y a explorar alternativas que eviten la aplicación de medidas "traumáticas" a través del ERE, solicita a las administraciones competentes que medien y trabajen de forma coordinada en la definición de un plan industrial para la comarca del Besaya, y defiende la continuidad de Solvay como empresa clave en el territorio, promoviendo soluciones que garanticen su futuro.

Además, el Consistorio muestra su disposición a colaborar en cuantas iniciativas sean necesarias para defender el empleo, la industria local y el desarrollo económico sostenible, y reitera su compromiso con la defensa del empleo, la industrial y el bienestar de sus vecinos.

Vox ya avanzó ayer que no se sumaría a las declaraciones institucionales que se están promoviendo desde distintos ayuntamientos en apoyo a los trabajadores de la planta, porque cree que "llegan tarde y eluden deliberadamente sus responsabilidades políticas". En este sentido, critica que las promueven los mismos partidos que "mediante la imposición de políticas climáticas y normativas asfixiantes" han contribuido a "debilitar la competitividad de la industria y a situar a Solvay en la actual coyuntura".

Esta moción ha sido la única del orden del día que ha salido adelante, ya que todas las demás han decaído. Entre ellas, una del PSOE que pedía paralizar el convenio entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde, así como otra registrada por Vox sobre el servicio de cercanías en la línea C2 Torrelavega- Santander, una de IU-Podemos que reclamaba celebrar el aniversario de la II República, y una última presentada por el PP enfocada a reanudar el expediente paralizado sobre los bajos de El Malecón.

PROGRAMAS DE EMPLEO

Por otro lado, dentro del apartado de la Comisión de Régimen Interior y Recursos Humanos, el Pleno ha autorizado la contratación de 85 personas -entre alumnado, personal docente y administrativo-para el desarrollo de tres programas de empleo y formación impulsados por el Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local.

En concreto, se autoriza la incorporación de 75 alumnos-trabajadores, junto con siete docentes y tres administrativos, en el marco de los proyectos 'Torrelavega al cuidado de las personas', 'Torrelavega Gastronómica' y 'Torrelavega Sostenible', vinculados al Programa Experiencial de Empleo y Formación del Gobierno de Cantabria y financiados con más de 1,9 millones de euros por el Servicio Cántabro de Empleo.

Estos programas tendrán una duración de 12 meses y permitirán combinar formación y empleo para desempleados. Los itinerarios formativos abarcan especialidades como la atención sociosanitaria, la dinamización de actividades de tiempo libre, la cocina, los servicios de bar y cafetería y el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones.

También, el Pleno ha aprobado una modificación de la plantilla de personal funcionario y laboral que contempla la creación de cinco plazas -un técnico de gestión, un conserje, dos cabos del servicio de extinción de incendios y un ayudante de limpieza viaria- y la amortización de otras cinco, entre ellas un sargento y cuatro puestos de conserje.

CARLOS OSORO, HIJO PREDILECTO DE CANTABRIA

Asimismo, se ha dado luz verde, a propuesta de Alcaldía, al apoyo institucional del Ayuntamiento de Torrelavega a la solicitud de concesión del título de Hijo Predilecto de Cantabria al cardenal Carlos Osoro, promovida por la Sociedad Cántabra de Escritores.

El acuerdo respalda esta iniciativa y reconoce la trayectoria personal y profesional de Osoro, marcada por su labor sacerdotal y episcopal, culminada con su designación como cardenal en 2016.

Además, pone en valor su vinculación con Torrelavega, al haber sido la ciudad su primer destino en Cantabria, así como su relevancia dentro de la Iglesia, siendo uno de los pocos cántabros que han alcanzado esta distinción desde el siglo XIX.