Tolón visita las instalaciones del Real Racing Club

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, recibe una camiseta del Real Racing Club en su visita a la ciudad deportiva. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y D

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este viernes las instalaciones deportivas Nando Yosu del Real Racing Club de Santander.

Allí, ha podido intercambiar palabras con los niños del 'Campus RRC' de la Fundación Real Racing Club y reunirse con el equipo directivo de la entidad.

El entrenador del Racing, José Alberto López, y el capitán, Íñigo Sainz-Maza, han entregado una camiseta del club a la ministra, que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el presidente del equipo, Manuel Higuera, y el director de Relaciones Institucionales, Víctor Diego.