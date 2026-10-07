Toni Cantó estrena este jueves en el Palacio la obra 'Moderación', que plantea un debate sobre las redes sociales

Presentación del estreno nacional de 'Moderación' en el Palacio de Festivales - PFC

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá este viernes, 9 de octubre, y sábado 10, el estreno nacional de la obra teatral 'Moderación', un thriller psicológico en el que Toni Cantó interpreta a un terapeuta que trata a una joven moderadora de contenidos de Internet que sufre una crisis nerviosa, encarnada por Àstrid Jane. Propondrán al espectador un debate en torno a un tema actual y global como son los efectos de las redes sociales en la salud mental.

Se presenta como una especie de "combate" en varios aspectos: entre un psiquiatra y una chica con problemas, "una anguila emocional"; entre dos generaciones y entre el mundo digital y el analógico.

Así lo ha descrito este lunes en rueda de prensa el propio Cantó en la presentación previa al estreno de esta obra versionada y dirigida por Bernabé Rico y que está basada en la obra 'JOB' de Max Wolf Friedlich, una producción original de Broadway que se estrenó en el Teatro Helen Hayes en julio de 2024 y que se extendió durante tres meses consecutivos.

De este modo, la obra, que se representará ambos días a las 19.30 horas en la Sala Pereda, se articula alrededor de la historia de Jane, quien asiste a una sesión con Loyd, un terapeuta que deberá determinar si es apta para recibir el alta médica tras sufrir una crisis nerviosa en su puesto de trabajo: la moderación de contenidos para una gran empresa tecnológica, y el único que da sentido a su vida.

Junto al intérprete valenciano han estado en la rueda de prensa Bernabé Rico; Àstrid Jane; la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo; y la directora de programación y producción del Palacio, Isabel Ibarra.

Cantó ha destacado que se trata de una obra "potente", con un texto "inteligente" y una velocidad "vertiginosa", que "entretiene" respecto a un tema que surte un efecto "positivo o negativo" en la salud mental. "Va a interesar mucho y va a mantener a la gente pegadita a las butacas", ha dicho.

Respecto al tema de la obra, ha opinado que hay un problema "muy gordo ahora mismo con todo lo que tiene que ver la salud mental de los jóvenes y de los mayores por lo que consumimos digitalmente" y que "es necesaria una reflexión al respecto".

Por otra parte, Cantó ha señalado que está pasando por "una de la mejores" etapas de su vida, ya que está compaginando el estreno de 'Moderación' con la obra 'Parejas imperfectas', algo que es un "privilegio" y un "reto interesantísimo".

Por último, ha hecho referencia a Santander, la que ha definido como su "segunda" cuidad, donde grabó su primera película hace 40 años y que "siempre" le ha recibido con "tantísimo cariño" y en la que ha podido disfrutar "tanto".

También ha tenido palabras para el Palacio de Festivales donde, ha dicho, es "un auténtico privilegio" trabajar en él por su espacio y por su equipo.

LO QUE NO DEBE VERSE EN LA RED

Por su parte, el director ha destacado "lo necesario" que es hablar del poder de las redes sociales "en todos los sentidos" y, especialmente, en el efecto que pueden provocar en los jóvenes quienes "deben ser conscientes" de ello.

En este sentido, ha puesto el foco en el trabajo de los moderadores de contenidos en Internet para referirse a que "alguien está obligando a ver lo que no debe verse en la red", lema de la obra, que espera arroje un debate sobre un tema que está en la sociedad actual de manera global y "muy pegado" a las personas.

Mientras, Àstrid Jane ha compartido con Cantó que se trata de un texto "inteligente y complejo" y que, como actriz, sigue descubriendo "las capas" de su personaje cada vez que lo trabaja.

Además, ha resaltado que lo que hace que la función sea "interesante" es que deja "mucho espacio" para plantearse los puntos de vista que plantean ambos protagonistas. "No es blanco o negro, sino que hay muchos grises en medio", ha dicho.

Finalmente, Isabel Ibarra ha agradecido la confianza de Bernabé Rico y de todo el equipo de esta producción de TALYCUAL por confiar en el Palacio de Festivales para estrenar la pieza, que arrancará su gira en 2027 y le llevará a ciudades como Sevilla o Tenerife.

La directora de programación y producción del Palacio ha recalcado que las entradas para esta actuación están a punto de agotarse. En cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria, el mismo día de la función se pondrá a la venta el 10 por ciento del aforo.