Entrega del XIII Premio Muslera a Toño Gómez - GOBIERNO DE CANTABRIA

ASTILLERO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Bretón de Astillero ha acogido este sábado la entrega del XIII Premio Muslera de Bolos, que este año ha recaído en José Antonio Gómez Núñez, conocido como Toño Gómez, en reconocimiento a más de cuatro décadas de dedicación a la promoción, enseñanza y difusión del bolo palma. Por primera vez, esta distinción ha puesto el foco en la figura de un monitor.

Gómez ha recibido el galardón con emoción y agradecimiento, y ha mostrado su satisfacción por haber enseñado a los más jóvenes y acompañarlos en su crecimiento deportivo y personal. "Estoy orgulloso de haber enseñado a los críos, porque ha sido toda mi vida", ha dicho.

"Yo soy lo que soy gracias a los bolos, que me han ayudado mucho, y por eso siempre he querido transmitirles a los más jóvenes no solo cómo jugar, sino también valores y ganas de aprender", ha señalado el homenajeado, quien ha reconocido que su mayor ilusión ha sido ver a sus alumnos ganar torneos y hacer felices a sus padres, que "haya alegría en sus casas (...) porque bastante tenemos ya con las dificultades de la vida", ha apostillado.

El homenaje ha reunido a representantes institucionales, como el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y el alcalde, Javier Fernández Soberón, además de personalidades del mundo bolístico.

El acto ha sido organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Astillero, la Fundación Bolos de Cantabria y las peñas bolísticas del municipio.

El premio pone en valor una trayectoria que ha tenido en la enseñanza y la formación de jóvenes jugadores uno de sus principales pilares.

COMPROMISO, GENEROSIDAD Y PASIÓN POR LOS BOLOS

Durante el acto, Alicia Ruiz Lastra, vinculada a la escuela de bolos, ha resaltado la dimensión humana y deportiva de su legado, así como la importancia de quienes trabajan por el futuro de esta tradición.

"Hablar de Toño Gómez es hablar de compromiso, generosidad y, sobre todo, de pasión por los bolos y por sus alumnos. Durante cuatro décadas ha enseñado mucho más que a lanzar una bola; ha transmitido valores como el esfuerzo, el respeto y la constancia, convirtiéndose en una figura fundamental para varias generaciones de jugadores", ha ensalzado.

Por ello, ha subrayado que este premio reconoce "no sólo su extraordinaria trayectoria, sino también la importancia de quienes, desde la enseñanza y el trabajo diario, garantizan que nuestro deporte tenga presente y, sobre todo, futuro".

Por su parte, el concejal de Deportes, Alejandro Hoz, ha puesto el acento en la importancia de las escuelas deportivas y del trabajo de base para garantizar la continuidad de las disciplinas tradicionales.

"Tenemos la responsabilidad de apoyar y reconocer a personas como Toño, que dedican su tiempo y esfuerzo a garantizar que nuestras tradiciones deportivas sigan vivas y lleguen a las nuevas generaciones", ha afirmado.

Mientras, el alcalde ha señalado que la trayectoria de premiado refleja el compromiso necesario para mantener vivo el bolo palma y transmitirlo a las nuevas generaciones.

"Los bolos forman parte del ADN de Cantabria: son cultura, deporte e identidad, y no podemos permitir que se pierdan. Para que sigan vivos, hacen falta personas que los defiendan, los enseñen y consigan que los más jóvenes los sientan como propios", ha reivindicado.

En este sentido, ha incidido en que desde el Ayuntamiento se lleva años trabajando para acercarlos a la juventud, con iniciativas como el torneo interescolar que puso en marcha en 2021. Sin embargo, ha abogado por "dar un paso más" y llevarlos también a las aulas, para que formen parte de la educación de los niños.

"No basta con sentir orgullo por nuestras tradiciones, hay que protegerlas, enseñarlas y garantizar su continuidad", ha pedido el regidor.

Y el consejero de Economía ha felicitado al distinguido por una trayectoria "ejemplar" marcada por "el compromiso, la dedicación y el esfuerzo constante" para mantener viva una de las tradiciones deportivas más arraigadas de la comunidad.

Ha resaltado especialmente su labor en el ámbito de la enseñanza, una tarea a la que ha dedicado gran parte de su vida tras finalizar su etapa como jugador y que le ha convertido en una referencia para centenares de jóvenes de toda Cantabria.

TRAYECTORIA

En 1986, Toño Gómez fundó su propia escuela de bolos, desde la que ha compartido sus conocimientos y su pasión por este deporte con cientos de niños y jóvenes.

Una labor que ha trascendido el aprendizaje técnico para convertirse también en una escuela de valores, donde el esfuerzo, el respeto, la constancia y el compañerismo han ocupado siempre un lugar protagonista.

A sus 90 años, Toño Gómez continúa vinculado a las boleras cántabras, compartiendo su experiencia y manteniendo intacta una pasión que ha marcado toda su vida.

"Su compromiso representa el de tantas personas que, desde el trabajo desinteresado y la dedicación diaria, contribuyen a mantener vivo el bolo palma y a garantizar su continuidad entre las nuevas generaciones", ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Con esta decimotercera edición, el Premio Muslera de Bolos reafirma su compromiso con el reconocimiento de quienes contribuyen a preservar y difundir este deporte.

Una edición especialmente significativa al poner el foco, por primera vez, en la figura de un monitor y en la importancia de la enseñanza como pieza fundamental para asegurar el relevo generacional y el futuro del bolo palma.