El Torco y el mar Cantábrico inspiran el curso de la UC en Suances sobre arte abstracto - UC

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Torco y el mar Cantábrico inspiran el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Suances sobre arte abstracto, titulado 'El lenguaje del gesto y la materia en la creación del paisaje abstracto' e impartido por la artista y mentora creativa Ana Sara Soberón hoy y mañana martes.

Estos dos elementos quedarán plasmados a modo de trabajo de fin de curso por los alumnos participantes. Será en acrílico y en formato mediano y pretende "profundizar en la ejecución de una obra buscando su propio estilo", explica Soberón. Una fase que, para esta artista resulta "especialmente enriquecedora, ya que permite observar cómo, partiendo de conceptos similares, cada participante desarrolla una interpretación personal y un lenguaje propio", añade.

Será el colofón a un curso de inmersión práctica en la creación plástica cuyos objetivos pasan por ofrecer un acercamiento a la observación del paisaje y representarlo pictóricamente, aprendiendo a través de ejercicios y el visionado de imágenes dónde poner la vista y cómo sintetizarlo, transmitiendo sensaciones, emociones o recuerdos más allá de los detalles descriptivos, detalla la directora del curso.

Y es que aprender a mirar es "el primer consejo para empezar a pintar, observando de otra forma el paisaje", indica Soberón, quien en este curso también buscará "romper mitos" como que plasmar paisajes abstractos es más fácil que el realismo. "No es así, y a lo largo del curso veremos cómo del análisis y la abstracción, lo que aparentemente parecen manchas reflejan y aportan aspectos significativos de la escena y no ocurrencias", concluye.

MENTORA ANTE 'BLOQUEOS CREATIVOS'

Ana Sara Soberón, licenciada en Bellas Artes y Diplomada en Artes Gráficas, nació en Buenos Aires, pero también tiene raíces colombianas y cántabras; unos orígenes que han influido directamente en su manera de mirar y comprender el entorno, y en su forma de expresarse a través del arte. Junto a su labor como creadora, ha desarrollado una destacada labor como mentora creativa, acompañando a otros artistas en situaciones de bloqueo o estancamiento creativo.

Con 'El lenguaje del gesto y la materia en la creación del paisaje abstracto' arrancan los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria en Suances, sede que cumple a su trigésima edición acogiendo esta oferta formativa estival.

Dirigida por Lucía Pérez Gandarillas, la propuesta de la UC para este municipio incluye otros tres cursos, sobre medioambiente, nanotecnología y surf, y una conferencia.