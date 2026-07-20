El torneo internacional de tenis de mesa ciudad de Torrelavega reunirá a 120 jugadores - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Vicente Trueba acogerá el próximo sábado, 25 de julio, la XVI edición del torneo internacional de tenis de mesa ciudad de Torrelavega, una cita que reunirá a 120 jugadores procedentes de distintos puntos de España y de países como Italia, Serbia y Venezuela.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Torrelavega ha explicado que la competición, que contendrá más de 550 partidos distribuidos en una veintena de mesas de juego, volverá a convertir a la ciudad "en un referente nacional de esta disciplina" y supondrá un importante impulso para la actividad económica por la llegada de deportistas, técnicos y acompañantes.

El torneo comenzará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas, con una entrada que es libre y gratuita.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha destacado la consolidación de una cita que alcanza ya su decimosexta edición, y ha puesto en valor la evolución del tenis de mesa local.

Por su parte, el Club de Tenis de Mesa Torrelavega, Marcos Quevedo, ha subrayado que 40 deportistas serán cántabros y 80 llegarán de fuera de la región, y ha señalado que este es un torneo que está consolidado y en que la gente "suele repetir", hasta el punto de que las plazas se cubren con meses de antelación.