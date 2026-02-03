Torrelavega abre las inscripciones al 27º Festival Internacional de Cortometrajes - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción a la 27 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega 'Torre en Corto', que se celebrará en el Teatro Municipal Concha Espina del 27 al 30 de mayo. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 20 de febrero, incluido.

El certamen se desarrollará durante cuatro tardes, con sesiones de 18.00 a 20.00 horas, y constituye uno de los festivales "más relevantes del panorama del cortometraje nacional", ha destacado la concejala de Cultura, Esther Vélez.

Y es que 'Torre en corto' permite calificar para los Premios Goya y es uno de los certámenes con "mayor cuantía en premios", al ofrecer un importe total de 17.500 euros para las obras ganadoras, ha informado el Consistorio.

De esta forma, el Premio al Mejor Cortometraje está dotado con 5.000 euros; el 'Dobra' al mejor cortometraje cántabro, con 2.000 euros; el Mejor Cortometraje de Animación, con 1.500 euros; el Mejor Cortometraje Documental, con 1.500 euros; el del Jurado Joven, con 1.500 euros; el del Público, con 1.500 euros. Además, todos ellos ganarán la Estela Dorada.

Mientras tanto, el premio 'Américo Gutiérrez' al Mejor Director recibirá 1.500 euros; el Mejor Actor, 1.500 euros; y la Mejor Actriz, 1.500 euros. Asimismo, cada uno será galardonado con la Estela Plateada.

Por otro lado, el certamen cuenta con el premio homenaje 'Demetrio Pisondera', que recaerá en una personalidad del audiovisual que se desvelará en las próximas semanas.

En la última edición se entregó a Malena Alterio, y también ha recaído en Nacho Vigalondo, Pedro Telechea, José Sacristán, Terele Pávez, Emilio Gutiérrez Caba, Marta Hazas, Eduard Fernández, Marian Álvarez, Juan Diego o Asunción Balaguer.

Por otra parte, la identidad del país invitado, que formará parte del programa del festival junto a los trabajos nacionales, también se hará pública próximamente.

PROGRAMA

Respecto al programa de esta 27ª edición, reservará la noche del viernes 29 de mayo para la Sección Dobra, dedicada exclusivamente para los cortometrajes de Cantabria, una iniciativa que ya se mantuvo en 2025 y que este año busca ser de nuevo "el gran punto de encuentro audiovisual de la región".

El sábado 30 de mayo tendrá lugar la gala de entrega de premios, en la que también se podrán ver algunos de los trabajos galardonados.

Y ese mismo sábado, por la mañana, se ofrecerán los mejores cortometrajes infantiles del panorama nacional e internacional.

BASES

Las bases para presentarse a esta edición de 'Torre en Corto' se abren a todos los productores o realizadores españoles que posean los derechos sobre las obras que presentan. Además, las obras que no estén en castellano deberán tener subtítulos en esta lengua y no en otras.

En esta línea, se aceptarán películas de ficción, documentales y de animación, cuya fecha de producción sea posterior al 1 enero del 2025. Para determinar la de producción del cortometraje prevalecerá la calificación del ICAA y, si no la tiene, la fecha de producción ha de ser posterior a su programación en cualquier evento, festival o plataforma de streaming (los pases de estreno privados y fuera del circuito comercial o ajenos al marco de los festivales quedan excluidos).

La duración máxima de los trabajos será de 30 minutos y cada autor podrá presentar tantos cortometrajes como desee.

El jurado estará compuesto por representantes de las entidades colaboradoras y personalidades del ámbito cinematográfico, seleccionado por el Comité de Dirección del Festival.

'Torre en Corto' cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria