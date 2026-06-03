Torrelavega abre hasta el jueves 11 el plazo para formar una bolsa de empleo de aparejadores

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TORRELAVEGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto el proceso para la constitución de una bolsa de empleo de aparejadores destinada a reforzar los servicios técnicos municipales y garantizar la cobertura de necesidades temporales de personal.

Los puestos a cubrir corresponden a plazas de aparejador integradas en el subgrupo A2 de la Administración Especial.

Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo jueves 11 de junio, tras la publicación el lunes de la convocatoria y las bases reguladoras en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Deberán presentarse a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en el edificio municipal de La Llama, en la calle Juan José Ruano.

La bolsa tendrá una vigencia inicial de tres años y servirá tanto para nombramientos como personal funcionario interino como para contrataciones laborales temporales.

Podrán participar en el proceso quienes estén en posesión del título de Arquitectura Técnica, Ingeniería de Edificación, Grado en Edificación o titulaciones equivalentes.

El sistema de selección será mediante concurso-oposición. Así, la fase de oposición consistirá en la resolución de una prueba teórico-práctica relacionada con las funciones del puesto; mientras que en la de concurso se valorarán la experiencia profesional en administraciones públicas, la formación específica relacionada con el puesto y la superación de pruebas selectivas para plazas similares.

Toda la información relativa a la convocatoria, así como los sucesivos anuncios del proceso selectivo, estarán disponibles en el tablón electrónico y en la página web municipal https://sede.torrelavega.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CO....

En nota de prensa, la concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, ha explicado que esta bolsa de empleo permitirá al Consistorio disponer de "una herramienta ágil para atender situaciones como vacantes, bajas médicas, excedencias, permisos, acumulaciones de tareas o la puesta en marcha de programas específicos que requieran refuerzo técnico", y ha puesto en valor el papel "fundamental" de estos profesionales.