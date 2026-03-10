Torrelavega abre el plazo para participar en el proceso selectivo de cuatro plazas de conserje

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de conserje.

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 7 de marzo, abriéndose un plazo de 20 días naturales para la presentación de solicitudes, que finalizará el día 27, inclusive.

Las instancias solicitando participar en la convocatoria deberán dirigirse a la Alcaldía-Presidencia y presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la calle Juan José Ruano número 9, bajo.

Las plazas se cubrirán como funcionario de carrera mediante el sistema de oposición libre, encuadradas en la escala de Administración General, subescala subalterna, grupo de Agrupaciones Profesionales, e incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición con dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio: un cuestionario tipo test sobre el temario de la convocatoria y una prueba práctica relacionada con las funciones del puesto.

Entre los requisitos para participar se encuentra estar en posesión del certificado de escolaridad o titulación equivalente, además de cumplir las condiciones generales establecidas en las bases de la convocatoria. Las bases completas de la convocatoria y toda la información relativa al proceso selectivo pueden consultarse en el tablón electrónico y en la página web del Ayuntamiento.

El alcalde, Javier López Estrada, ha destacado que esta convocatoria forma parte del "compromiso" del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) de "seguir reforzando la plantilla municipal y garantizando una adecuada prestación de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento".

Por su parte, la concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, ha destacado que se trata de "una oportunidad para acceder a un puesto de trabajo estable en la administración pública a través de un proceso selectivo abierto y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad".