Torrelavega acoge el 19 de febrero el acto por el Día de las Letras de Cantabria

Presentación Día de las Letras de Cantabria 2026, que se celebrará en Torrelavega - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá este año la celebración del XV Día de las Letras de Cantabria, el próximo 19 de febrero a partir de las 19.00 horas en el Teatro Municipal Concha Espina. En el acto, con entrada libre y gratuita, se entregará la Estela de Oro de las Letras de Cantabria a la escritora Angelina Lamelas.

El evento, que coincide con la festividad de Beato de Liébana, primer escritor cántabro documentado, regresa así a esta ciudad en una edición que combina lecturas literarias, música, teatro y la entrega del galardón.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado este viernes el programa de esta cita junto a los representantes de la Sociedad Cántabra de Escritores Marino Pérez Avellaneda y Fernando del Río, y ha augurado que las propuestas culturales diseñadas para esa jornada servirán para "celebrar juntos el poder de las letras y rendir homenaje a nuestros literarios, que han contribuido durante todos estos años a enriquecer nuestro patrimonio cultural y nos han dejado un gran legado".

La edil ha indicado que todos los asistentes recibirán un ejemplar del libro 'Torrelavega en la Edad Media, su memoria en pergamino y en papel', escrito por el catedrático Jesús Ángel Solórzano Telechea expresamente para esta edición.

Respecto al programa, Marino Pérez ha indicado que el "eje fundamental" será, al igual que en las ediciones anteriores, las lecturas de textos de escritores cántabros por parte de familiares, autoridades y representantes de la cultura y la sociedad cántabra.

En esta ocasión, los protagonistas de las lecturas serán los 18 siguientes autores: Beato de Liébana, Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, Josefina Aldecoa, Fernando Barreda y Ferrer de la Vega, Rafael Barrett, Carlos Bribián Castro, Eduardo Cuevas, Manuel Díez de Velasco Vallejo, Enrique Herrera Oria, Luis de Hoyos y Sáinz, Nieves de Hoyos y Sancho, Fermín de Mieza, Antonio Montesino, Juan Antonio Pérez del Valle, Concha Rincón, Francisco Santamatilde, José de Bustamante y Apia Sánchez de Miranda.

El público también podrá disfrutar de un sainete cómico de Hermilio Alcalde del Río titulado 'Celos mal reprimidos', a cargo de Amalgama Teatral, publicado en 1927 en La Atalaya; y la actuación de la Coral de Torrelavega que interpretará el Himno a La Montaña, que cumple cien años desde su estreno.

LA TRAYECTORIA DE ANGELINA LAMELAS, EJEMPLO DE DEDICACIÓN

Por su parte, Fernando del Río ha explicado que este año la Estela de Oro de las Letras de Cantabria ha sido otorgada a Angelina Lamela por unanimidad de la Junta Directiva de la Sociedad Cántabra de Escritores.

Han considerado que la trayectoria de esta maestra, periodista y autora prolífica en poesía, ensayo, cuento y literatura infantil es "un ejemplo de dedicación a las letras y a Cantabria".

La homenajeada recibirá un retrato obra del pintor Eduardo Pascual Sanz y un soneto dedicado a su figura, escrito por el poeta Víctor Abascal.

ACTIVIDADES PREVIAS

Por otro lado, y con carácter previo a este acto, el 11 de febrero tendrá lugar, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, la conferencia 'Día de las Letras de Cantabria 2012-2026: quince años recordando a nuestros escritores y escritoras', impartida por los miembros de la SCE Marino Pérez, Fernando del Río, Ruy de la Prada y José Ramón Saiz.