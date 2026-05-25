Torrelavega acogerá el día 29 la presentación de un libro sobre las fiestas del solsticio de verano y San Juan - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Mauro Muriedas de Torrelavega acogerá el próximo viernes 29 de mayo, a las 19.00 horas, la presentación del libro 'Las fiestas del solsticio de verano y de San Juan en Cantabria', que firmado por el investigador Marín Sánchez, profundiza en una de las tradiciones festivas y culturales más arraigadas de la comunidad autónoma.

Así, realiza un recorrido por las celebraciones vinculadas al solsticio de verano y a San Juan, analizando tanto sus posibles orígenes paganos --relacionados con elementos naturales como el fuego, el agua o el mundo vegetal-- como la posterior incorporación de tradiciones cristianas en torno a la figura de San Juan Bautista.

A lo largo de sus 356 páginas, el libro ofrece un estudio detallado sobre el desarrollo y la permanencia de estos rituales en Cantabria, poniendo en valor unas celebraciones que continúan formando parte esencial de la identidad cultural de numerosos municipios de la región.

Además, la publicación está ampliamente ilustrada, con la colaboración de Víctor García.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha anunciado la presentación de la obra, que contará con la participación del periodista Fermín Mier, y ha destacado la importancia de este tipo de publicaciones "para preservar y difundir el patrimonio inmaterial de Cantabria y acercar a la ciudadanía nuestras tradiciones más antiguas y representativas".

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de iniciativas culturales vinculadas a la historia, la etnografía y la identidad de la tierra.

Finalmente, ha invitado a todos los vecinos y personas interesadas a asistir a esta presentación literaria y participar en una velada dedicada a "redescubrir" las raíces culturales de la comunidad.