Torrelavega acogerá el 2 y 3 de marzo las Jornadas Tiempo Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer

TORRELAVEGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá los días 2 y 3 de marzo una nueva edición de las Jornadas Tiempo Mujer, organizadas por APEMECAC con motivo del Día Internacional de la Mujer. El encuentro tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Torrelavega y reunirá a instituciones, entidades sociales y representantes del ámbito empresarial en torno a diferentes mesas redondas. La entrada es libre hasta completar aforo.

La presentación ha contado con la presencia del alcalde, Javier López Estrada; el presidente de APEMECAC, Miguel Rincón; y representantes de las entidades participantes.

El regidor ha destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas que promuevan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y ha puesto en valor el trabajo conjunto entre administraciones, tejido empresarial y entidades sociales.

Por su parte, Rincón ha señalado que Tiempo Mujer se consolida como un espacio de reflexión y diálogo en el que compartir experiencias, visibilizar proyectos y reforzar el compromiso colectivo con la igualdad.

El programa se desarrollará a lo largo de dos jornadas estructuradas en mesas redondas en las que participarán las entidades colaboradoras, que abordarán distintas perspectivas relacionadas con la igualdad, la inclusión social, el emprendimiento y la acción social.

En concreto, participarán Cruz Roja Española, AMAT, Cáritas Diocesana de Santander, Moda Re, Mundo Cooperante, Grupo Pitma, ATA Cantabria y ADMEC, Proyecto Hombre Cantabria, AMICA, Tolerancia Cero al Bulling, y la Cocina Económica de Santander.

Las jornadas comenzarán el lunes 2 de marzo, a las 9.30 horas, con el acto oficial de inauguración y la intervención de las autoridades y continuará con diferentes mesas temáticas durante la mañana y la tarde.

El martes 3, de 10.00 a 12.30 horas, se celebrarán nuevas mesas redondas que completarán el programa.

Tiempo Mujer 2026 cuenta con el respaldo institucional y la implicación de numerosas entidades públicas, empresariales y sociales, consolidándose como una cita destacada dentro de la programación conmemorativa del 8 de marzo en Torrelavega.