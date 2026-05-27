Torrelavega acogerá el NewCityRock, con Reincidentes, Cobardes y Catalina Grande Piñón Pequeño, entre otros

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá el 12 y 13 de junio el NewCityRock 2026, al que se han inscrito 642 bandas, y que contará con un cartel que combina trayectoria y nuevas propuestas, con Reincidentes, Cobardes y Catalina Grande Piñón Pequeño como principales nombres del festival.

Así lo ha informado este miércoles el concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Borja Sainz Ahumada, que ha destacado que el barrio de Nueva Ciudad volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo del norte de España con este festival que sigue creciendo en participación y proyección dentro del circuito nacional del rock.

Además de los conciertos, el NewCityRock albergará la final de su certamen de bandas, que ha alcanzado una cifra histórica de 642 propuestas inscritas procedentes de toda España.

Durante las dos jornadas, a partir de las 21.00 horas, el público podrá disfrutar de las actuaciones de las bandas finalistas de las categorías regional y nacional, reforzando así la apuesta del festival por el talento emergente y la música en directo.

PROGRAMACIÓN

El viernes 12 tendrá lugar el Concurso de Bandas Regional con las actuaciones de Reincidentes, The Haze, Lunática y Altos Cargos. Y el sábado, 13 de junio, se celebrará el Concurso de Bandas Nacional, además de las actuaciones de Cobardes, Catalina Grande Piñón Pequeño, Sleeping Circus, Vertize y Álamo Si.

El festival está organizado por la Asociación Cultural Nueva Ciudad y cuenta con la colaboración de la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrelavega, junto al patrocinio de Camino Lebaniego y Cantabria Camina.