Torrelavega acogerá el sábado una jornada de drifting y exposición de vehículos solidaria con Soy Tu Voz

Presentación de la jornada solidaria de drifting y exposición de vehículos. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exterior del Mercado Nacional de Ganados acogerá este sábado, 20 de junio, una jornada solidaria de drifting y exposición de vehículos, en beneficio de la asociación Soy Tu Voz.

El evento se desarrollará entre las 10.00 y las 23.00 horas, y contará con una entrada-donativo de 10 euros, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Nacho González; el concejal de Bienestar Animal, Borja Sainz; y las organizadoras Antonia Vicente y Mariluz González han presentado la iniciativa en rueda de prensa.

El público podrá disfrutar de un espectáculo de drifting en el que participarán alrededor de una veintena de vehículos procedentes de Cantabria y de la zona de Bilbao.

Además, la jornada incluirá una exposición de vehículos, para la que ya hay inscritos alrededor de 50 coches, entre ellos vehículos tuning, clásicos y deportivos. También habrá diferentes puestos relacionados con el mundo del motor, así como otros de alimentación y venta de productos.

La organización ha destacado que uno de los momentos más llamativos de la jornada tendrá lugar durante la noche, cuando los vehículos participantes luzcan su iluminación y elementos decorativos, ofreciendo una imagen especialmente atractiva para el público.

Antonia Vicente ha señalado, no se trata del "mítico coche que llega y te hace dos derrapes", sino un espectáculo en el que varios vehículos realizan exhibiciones conjuntas.

Por su parte, el concejal de Deportes ha animado a todos los aficionados al motor a acercarse al Mercado Nacional de Ganados para disfrutar de una actividad que el año pasado tuvo "buena acogida".

Y el concejal de Bienestar Animal ha agradecido la implicación de los voluntarios que hacen posible esta actividad solidaria.