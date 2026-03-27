Torrelavega adjudica por más de 500.000 euros el Plan de Asfaltado con 16 actuaciones - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Obras Públicas de Torrelavega, José Luis Urraca Casal, ha dado cuenta de la adjudicación del nuevo Plan de Asfaltado Municipal para este año, que incluye 16 actuaciones en barrios y pueblos del municipio, a la empresa GICSA por un importe de 530.000 euros. La mesa de contratación del Ayuntamiento ya ha realizado una propuesta de adjudicación en este sentido.

Urraca ha avanzado que el equipo de Gobierno espera licitar "otro importante conjunto de actuaciones" antes de finalizar este año con el nuevo presupuesto municipal.

El concejal de Obras ha explicado que no se trata de un plan puntual, sino "el inicio de una hoja de ruta para los próximos años, que nos va a permitir actualizar de manera ordenada y continua nuestras infraestructuras viarias. Estamos hablando de mejorar la seguridad, la comodidad y la accesibilidad de miles de desplazamientos diarios, tanto en el centro urbano como en los pueblos", ha incidido el edil.

El plan incluye un catálogo de 16 actuaciones repartidas por el municipio, en el que se priorizan aquellos viales con mayor deterioro del firme y mayor intensidad de uso.

Concretamente, se actuará en el acondicionamiento y refuerzo de firmes en La Montaña (el tramo más largo del plan, de 970 metros), San Ramón, Tanos (como la glorieta de Fernández Vallejo con Bulevar Ronda y la calle Eugenio de Lemus), Barreda (El Salvador, Concesa Josué), Campuzano, en la calle Camargo en Nueva Ciudad, Ganzo (barrios Torrentero y La Peña), Barrio Virgen Grande en el Mortuorio, el tramo de Bulevar Ronda Rufino Peón (el de mayor superficie del plan, 6.870 m2), en Campuzano (donde también se incluyen los barrios El Hoyo y Las Escuelas) y en el centro, en calles como Joaquín Hoyos, Coro Ronda Garcilaso en el Zapatón, Pedro Lorenzo Molleda.

Esta fase del Plan de asfaltado está cofinanciado por el Gobierno de Cantabria, con cargo al programa de ayuda a los municipios, en el que financia con 800.000 euros diferentes actuaciones municipales en Torrelavega.

El concejal ha puesto en valor el carácter participativo del documento, que se ha elaborado atendiendo a las prioridades planteadas por asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos, particulares y las incidencias detectadas por el propio Servicio Municipal de Obras.

En este sentido, ha agradecido la colaboración de la Unión Vecinal y de los colectivos que han participado en la definición de prioridades. "Este Plan de Asfaltado es también el resultado de la implicación del movimiento vecinal, que nos traslada de primera mano las necesidades de cada barrio; seguiremos trabajando de la mano para que Torrelavega continúe avanzando", ha dicho.

Urraca ha recordado que en los últimos años se vienen desarrollando distintos planes de asfaltado con la filosofía común de actualizar las infraestructuras viales tanto en el centro como en los barrios y pueblos, "evitando desequilibrios entre unas zonas y otras". "Queremos que la mejora del firme se note en todo el término municipal porque la calidad del espacio público no puede depender del código postal", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que este proyecto se enmarca en la estrategia global de inversión en infraestructuras que está desarrollando el Ayuntamiento de Torrelavega durante esta legislatura. "Torrelavega está viviendo un momento de fuerte impulso inversor que tiene un claro objetivo: modernizar la ciudad, mejorar la calidad de vida y hacer más atractivos nuestros barrios y pueblos para vivir, trabajar y emprender", ha afirmado.

Y ha remarcado que "cada euro destinado a asfaltado es una inversión directa en seguridad vial, en reducción de accidentes y averías, y también en una mejor imagen de la ciudad para quienes nos visitan o vienen a trabajar".