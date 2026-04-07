Torrelavega adjudica la renovación de la plaza de Las Ánimas de Viérnoles por 235.000 euros

El concejal José Luis Urraca y el presidente de la Junta Vecinal de Viérnoles, Eduardo Trueba - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Torrelavega ha propuesto adjudicar a la empresa Europea de Ingeniería y Obra Civil las obras de renovación y adecuación de la plaza de Las Ánimas, en el pueblo de Viérnoles, por un importe de 235.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación tiene como objetivo la mejora integral de este espacio público, actualmente muy deteriorado y que presenta importantes desperfectos en el pavimento rodado, ausencia de espacios de estancia, deficiencias en el sistema de recogida de aguas pluviales, abundancia de cableado aéreo y mal estado de las instalaciones.

Así, los trabajos previstos incluyen la renovación completa de los pavimentos, la ejecución de nuevos accesos y zonas de estancia peatonal, así como el soterramiento de las líneas aéreas de servicios de alumbrado y de la compañía Viesgo. También se acondicionarán y repararán los viales del entorno dañados por el tránsito, se renovarán de las redes de saneamiento y abastecimiento y se instalará una nueva red eléctrica con 15 luminarias LED de bajo consumo.

El concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, ha subrayado que "después de muchos años damos ya por fin respuesta a esta petición de la Junta Vecinal de Viérnoles para mejorar la seguridad en el barrio de Río Arriba con una importante inversión", que permitirá que los camiones de bomberos puedan acceder a las viviendas y evitar inundaciones en las mismas, además de que se gana "un pequeño espacio público para los vecinos".

Urraca ha destacado la importancia de esta actuación al ser "una reivindicación histórica" y que contribuye a mejorar "tanto la seguridad como la calidad urbana" en el entorno del humilladero de Las Ánimas y la antigua casa de Gregorio Lasaga Larreta, "en pleno corazón de Viérnoles".