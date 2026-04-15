Torrelavega amplía la Red de Huertos Escolares a cuatro centros más este año

Alumnos de centros de Torrelavega adheridos a la Red de Huertos Escolares - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha ampliado este año la Red de Huertos Escolares a cuatro nuevos centros, ya que este 2026 se incorporan al programa el colegio El Salvador y los institutos de Educación Secundaria Gutiérrez Aragón (Viérnoles), Marqués de Santillana y Zapatón, en los que se implantarán huertos o espacios de cultivo adaptados al ámbito educativo.

El programa comenzó en varios centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del municipio, como el José María Pereda, Pancho Cossío, Matilde la Torre o Menéndez Pelayo, donde se instalaron huertos ecológicos con el asesoramiento de Ecologistas en Acción Cantabria, entidad que ha acompañado al Consistorio en la introducción de técnicas de cultivo sostenible y compostaje.

En 2025 Torrelavega dio un paso más al presentar formalmente la Red de Huertos Escolares, que incorporó la plantación de árboles frutales (manzanos, cerezos, ciruelos y perales) en los patios de esos centros, con el objetivo de embellecer el entorno escolar y ofrecer al alumnado una referencia permanente sobre el ciclo de la vida vegetal.

Y este año, dicha red se amplía con la incorporación de cuatro nuevos centros, según ha informado este miércoles la concejala de Medio Ambiente e Infraestructura Verde, Patricia Portilla.

En un comunicado ha indicado que los huertos escolares "nacieron como una idea muy sencilla: que los niños y niñas aprendieran a cuidar la tierra desde el propio patio de su colegio". Ha añadido que "lo que comenzó con unos pocos bancales en colegios de Primaria se ha convertido en un proyecto estructurado que ahora llega también a la Educación Secundaria".

Desde el inicio del programa, la Red de Huertos Escolares se ha concebido como "un proyecto de calado, con progresión y continuidad", que combina la instalación de bancales y composteras con la posterior plantación de árboles frutales en los patios.

"Queremos que aprendan de forma práctica qué supone cultivar la tierra, cuidar el clima, respetar el ciclo natural de las plantas y, en definitiva, sentirse responsables del entorno que les rodea", ha expresado.