Torrelavega ampliará y mejorará el Torrebús con modificaciones en las líneas 2, 4, 5 y 6 antes de las fiestas

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La principal novedad afecta a la Línea 2, que ampliará parte de sus expediciones hasta el Barrio de Hoz, en Viérnoles TORRELAVEGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Movilidad y Urbanismo de Torrelavega, Jezabel Tazón, ha informado este miércoles en la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad de la propuesta de modificación de las líneas 2, 4, 5 y 6 del Torrebús, que el Ayuntamiento prevé implantar antes de la celebración de las Fiestas de la Virgen Grande.

Según ha explicado, los cambios planteados responden a peticiones trasladadas por los usuarios y asociaciones vecinales, así como a los estudios técnicos realizados sobre el funcionamiento de la red de transporte urbano, con el objetivo de mejorar la conectividad entre barrios, optimizar los recorridos y adaptar el servicio a las necesidades actuales de movilidad.

"Seguimos trabajando para mejorar el Torrebús y adaptarlo a las necesidades reales de los vecinos y vecinas. Estas modificaciones permitirán reforzar conexiones muy demandadas y mejorar el servicio que se presta en distintos puntos del municipio", ha señalado Tazón.

La principal novedad afecta a la Línea 2, que ampliará parte de sus expediciones hasta el Barrio de Hoz, en Viérnoles, prolongando el recorrido desde la actual cabecera situada en el entorno del Polígono Tanos-Viérnoles.

Esta modificación permitirá incrementar la frecuencia de paso del transporte urbano por Viérnoles y mejorar la conectividad que había perdido con otros puntos del municipio, como las paradas de avenida Palencia-Conservatorio, Barrio Covadonga, Joaquín Cayón, José María Pereda y avenida de Solvay.

La actuación da respuesta a una demanda planteada por los usuarios de las líneas 2 y 4 y permitirá ofrecer un servicio más competitivo y accesible para los vecinos de esta zona del municipio.

Para garantizar una adecuada cobertura del servicio tras la ampliación de la Línea 2, la propuesta contempla también modificaciones en la Línea 4.

Con ello se incrementarán los pasos por las paradas de la Estación de Renfe y del Polígono Tanos-Viérnoles, reforzando la conexión entre el transporte urbano y el ferroviario y mejorando el acceso a una de las principales áreas industriales y de actividad económica del municipio.

Otra de las novedades afecta a la Línea 5. Tras estudiar una petición formulada por la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad, se propone la creación de una nueva parada en la avenida de Cantabria, a la altura del número 24 que permitirá mejorar la conexión de los barrios de Nueva Ciudad y Ciudad Vergel con el Hospital Comarcal de Sierrallana, facilitando los desplazamientos y reduciendo la necesidad de realizar transbordos en determinadas expediciones.

La nueva parada estaría operativa en cuatro expediciones diarias de lunes a sábado y en dos expediciones los domingos y festivos.

La propuesta incluye además una actualización de los horarios de las líneas 5 Y 6 para ajustarlos a los tiempos reales de circulación.

Los estudios realizados han puesto de manifiesto que algunos recorridos acumulan retrasos debido al incremento del tráfico en determinados puntos de la ciudad, por lo que se plantea una reorganización de las parrillas horarias con el fin de mejorar la puntualidad y la fiabilidad del servicio.

Tazón ha destacado que estas modificaciones forman parte "del trabajo continuo que realiza el Ayuntamiento para mejorar el transporte público urbano y hacerlo más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía".

La previsión municipal es culminar la tramitación de estas mejoras durante las próximas semanas para que puedan entrar en funcionamiento antes de la celebración de las Fiestas de la Virgen Grande.

Los usuarios de las líneas serán avisados de las fechas concretas con los cambios mediante la web y carteleras en los autobuses y marquesinas.