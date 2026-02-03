Torrelavega cataloga la obra de Mauro Muriedas cedida al Ayuntamiento y restaura algunas piezas

Labores de conservación de la obra de Mauro Muriedas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha iniciado los trabajos para catalogar la obra escultórica y pictórica de Mauro Muriedas (1908- 1991) cedida gratuitamente por su familia, así como la restauración de algunas piezas que presentaban "deterioros puntuales".

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha informado de los pasos que se han dado tras la cesión --una colección de 32 esculturas y 21 grabados o relieves en madera de castaño--, ante la que el Consistorio ha asumido "la responsabilidad y el compromiso de garantizar su conservación, preservación y difusión".

Según ha indicado, la conservación se ha encargado al taller Tres A Restauración, ubicado en Astillero y dirigido por Pilar Chaves desde el año 2000, que "goza de reconocido prestigio a nivel regional y nacional" por "relevantes" trabajos en el campo de la conservación-restauración e investigación, realizados para instituciones públicas y privadas, así como para importantes coleccionistas del país.

Una primera fase ha consistido en realizar un informe para poner en valor la figura y obra de Mauro Muriedas a través de criterios como la autenticidad de su obra, temática, calidad técnica y estética, además de su estado de conservación, entre otros principios. Se trata de una valoración dinámica y abierta a revisiones periódicas que permitan revalorizar su figura y obra, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La segunda actuación ha sido la inspección preliminar del conjunto de esculturas, relieves y algunos objetos de atrezo, que ha concluido el resultado de "buen estado de conservación en general". No obstante, se seleccionaron algunas piezas que presentaban deterioros puntuales que aconsejaban aplicar tratamientos especializados.

La mayoría de las tallas presentan fendas, que son hendiduras que aparecen al hilo en la madera debido a tensiones internas durante el proceso de secado y son muy comunes en bloques de madera maciza como los trabajados por este artista. Estas aberturas a su vez favorecen la aparición de focos de infección que conviene evitar mediante protocolos de seguimiento.

La metodología de trabajo ha sido principalmente conservativa, y se ha enfocado en frenar las afecciones, consolidar la estructura y devolver la unidad estética a través de métodos técnicos y científicos.

"Con esta actuación, mostramos una apuesta por las buenas prácticas en la conservación de nuestro patrimonio, de la mano de profesionales cualificados, decisiones fundamentadas y garantiza la salvaguarda de los bienes culturales", ha subrayado Vélez.

La colección cedida está compuesta por 32 esculturas y 21 grabados o relieves en madera de castaño, tratados con nogalina, ceras y barnices, que reflejan temáticas costumbristas, sociales, rurales, marítimas y laborales, incluyendo escenas de minería, pobreza, maternidad y emigración.

Además, hay herramientas de trabajo del escultor; premios como las medallas del Salón de Otoño de 1957 y 1972, otorgadas por la Asociación Nacional de Pintores y Escultores, o el tercer premio en 1953 de la Primera Exposición Internacional de Artistas; así como documentos personales y correspondencia con figuras del ámbito cultural.

Son obras de épocas diferentes -desde los años 40 hasta los 80- que abarcan temáticas sociales, escenas del mundo laboral en la mina donde trabajó el artista y también de marcado carácter sentimental, con referencias a su propio entorno familiar. Entre ellas figuran representaciones de su hijo Maurín, de su esposa, o maternidades de gran intensidad emocional que revelan lo más íntimo de Mauro Muriedas.