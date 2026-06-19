Torrelavega celebra este sábado el día del Orgullo LGTBI con un desfile, la lectura de un manifiesto y un show de baile

El Ayuntamiento de Torrelavega celebrará este sábado, 20 de junio, en la pista cubierta de La Llama, el día del Orgullo LGTBI con un desfile, la lectura de un manifiesto y un show de baile.
El Ayuntamiento de Torrelavega celebrará este sábado, 20 de junio, en la pista cubierta de La Llama, el día del Orgullo LGTBI con un desfile, la lectura de un manifiesto y un show de baile. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 19 junio 2026 12:21
Seguir en

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega celebrará este sábado, 20 de junio, en la pista cubierta de La Llama, el día del Orgullo LGTBI con un desfile, la lectura de un manifiesto y un show de baile.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que la jornada arrancará, a las 19.30 horas, con un desfile acompañado por la percusión de Bizuka, que dará paso a las 20.15 horas a la lectura del manifiesto institucional.

Tras ello, a las 20.30 horas, tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo de Supremme Deluxe, "una figura destacada" de la escena artística y del activismo por la diversidad.

Después, el público podrá disfrutar del 'Gran Show Orgullo 26' en el que participarán Gran Nogara, Supremme, Kiny Kienitos, Nené y la Escuela de Baile Raúl Campo, en una propuesta festiva "que busca poner en valor la pluralidad, el respeto y la libertad de expresión".

Además, la programación se completará con la actividad 'Collage por el orgullo', que se celebrará el 29 de junio, de 17.00 a 19.00 horas, en el Espacio Mujeres Torrelavega.

La concejal de Igualdad, Patricia Portilla, ha explicado que estos actos buscan combinar "reivindicación, visibilidad y celebración de la diversidad", y ha opinado que es importante que el municipio cuente con una agenda pública que refuerce el compromiso con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.

Portilla ha defendido que el Orgullo debe ser "un espacio de celebración, pero también de reivindicación", y ha señalado que este programa representa los valores "de diversidad y respeto" que el Ayuntamiento quiere proyectar desde Torrelavega.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado