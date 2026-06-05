Torrelavega celebrará el día 13 una jornada abierta para conmemorar el Día Internacional del Yoga

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará el sábado 13 de junio una jornada abierta para conmemorar el Día Internacional del Yoga en el edificio multiusos Sergio García. La propuesta, de carácter gratuito y abierta a todos los públicos, busca acercar esta disciplina a la ciudadanía a través de una programación que combina práctica, reflexión, bienestar y música.

El concejal de Deportes, Nacho González, y Olivia López, de la organización, han presentado las actividades organizadas con motivo de la efemérides.

La jornada, que alcanza su cuarta edición, se desarrollará entre las 09.15 y las 20.30 horas y está concebida tanto para personas que ya practican yoga como para quienes deseen conocer esta disciplina por primera vez. La entrada será libre hasta completar aforo.

López ha explicado que el objetivo es ofrecer una actividad "accesible e inclusiva" que permita descubrir las diferentes dimensiones del yoga más allá de las posturas físicas. En este sentido, ha señalado que la programación está orientada al bienestar, la salud, la conciencia y la búsqueda de la armonía.

Las actividades comenzarán con una meditación de apertura dirigida por Raúl Monzón, seguida de una sesión de Vinyasa Yoga impartida por Olivia López y una práctica de Hatha Yoga a cargo de María Castelao. A las 12.00 horas se celebrará una sesión de yoga en familia dirigida por Marta Sánchez, abierta a la participación de personas de todas las edades.

La programación matinal concluirá con el coloquio 'El yoga de la vida', en el que participará Benito Castillo, una de las personas que introdujeron esta práctica en Torrelavega durante la década de los años setenta.

Por la tarde, el programa incluirá la proyección 'Así se convierte la ansiedad en fuerza', de Ramiro Calle, seguida de un espacio de reflexión y puesta en común. Posteriormente se desarrollarán una sesión de Yoga Clásico impartida por Beatriz Marcano y una práctica de Yoga Nidra guiada por Fabiola Alles.

La jornada finalizará con el concierto 'Geofonías', protagonizado por Joansa Maravilla y Raúl Monzón, una propuesta musical inspirada en las músicas del mundo y concebida para favorecer la relajación y la escucha consciente.

El Día Internacional del Yoga se conmemora cada 21 de junio desde 2015, tras la proclamación oficial realizada por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2014.